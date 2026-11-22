Aleksić i Novičić (MN Press)
UŽIVO: IMT – Partizan 1:0, Agahova posle karambola!
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ned. 22.11.26. | 13:44
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MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 16. KOLO
IMT - PARTIZAN 1:0
/Agahova 12/
Loznica
Stadion Lagator
Sudija: Milan Mitić
IMT: Čančarević – Kasas, Tiendrebeogo, Sedlar, Sisako, Martos – Kiankuaulua, Novičić, Mitić, Glišić – Agova. Trener: Zoran Popović.
PARTIZAN: Milošević – Samson, Lima, Milovanović, Jurčević – Aleksić, Baba – Čumić, Miladinović, Zubairu – Že. Trener: Aleksandar Stanojević.
Sve kvote za ovu utakmicu pogledajte OVDE. Inače, meč je u ponudi Mozzart Relaxa
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