Grci tvrde: AEK kupio Arijagu za samo 3.000.000 evra

Stigao je Kervin Arijaga u nedelju veče u Atinu. Ostalo je da samo još prođe lekarske preglede i potpisaće ugovor sa AEK-om.

Ovo je transfer kojem su se nadali i u Partizanu, jer crno-belima pripada 25 odsto od zarade koju će Levante ostvariti prodajom fudbalera iz Hondurasa. Ipak, ispada da će u Humsku 1 stići manje novca nego što se u prvi mah činilo.