Grci tvrde: AEK kupio Arijagu za samo 3.000.000 evra
Vreme čitanja: 1min | pon. 17.08.26. | 10:48
Partizanu, u tom slučaju, manje novca nego što se u prvi mah očekivalo
Stigao je Kervin Arijaga u nedelju veče u Atinu. Ostalo je da samo još prođe lekarske preglede i potpisaće ugovor sa AEK-om.
Ovo je transfer kojem su se nadali i u Partizanu, jer crno-belima pripada 25 odsto od zarade koju će Levante ostvariti prodajom fudbalera iz Hondurasa. Ipak, ispada da će u Humsku 1 stići manje novca nego što se u prvi mah činilo.
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Iako su španski mediji objavili da je transfer visine 5.000.000 evra, uz procente, Grci tvrde potpuno drugačije, pozivajući se na svoje izvore. Sport 24 izričito tvrdi da će AEK za Arijagu platiti 3.000.000 evra i da Levanteu neće pripasti nikakvi dalji procenti.
Što se Partizana tiče, računica bi, u tom slučaju, trebalo da je ovakva: Levante je kupio Arijagu od crno-belih za 500.000 evra i za 25 odsto od dalje prodaje. Zarada španskog kluba je, dakle, 2.500.000 evra, pa Partizanu pripada četvrtina od te sume, što je negde oko 600.000 evra.
Naravno, sad ostaje dilema čije su informacije pouzdanije, da li španskih ili grčkih medija. A, u Humskoj 1 svakako će saznati vrlo brzo zvaničan podatak koliko im novca pripada od ove transakcije. Što se crno-belih tiče, svaki evro koji dođe – dobro je došao.