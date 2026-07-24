Tot ziens Vošo, bajke su na drugom spratu

Meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije na Karađorđu pratila su brojne znamenite ličnosti domaćeg fudbala – od aktuelnog selektora Veljka Paunovića do međunarodno priznate trenerske legende Milovana Rajevca . I svi su mogli da vide isto – srpski fudbal cupka u mestu, dok se u Evropi grade timovi za „brze pruge“.

Kada vicešampion Mozzart Bet Superlige izgleda ovako protiv petoplasiranog holandskog kluba, kao što je Vojvodina izgledala sinoć protiv Ajaksa, onda nije samo na čelnicima Novosađana da stave prst na čelo i zapitaju se – kuda ovo sve vodi. To pitanje trebalo bi da postavi čitava srpska fudbalska javnost.

Imali su u Novom Sadu istorijski prelazni rok, uspeli da vrate kapitena Dejana Zukića iz Volfzbergera, ali pobeda na evropskoj sceni i dalje je ostala samo u domenu teorije. Jesu Lale objektivno dobile jače protivnike na žrebu, ali je isto tako prvi čovek Stare dame Dragoljub Zbiljić pre samo mesec dana, u Piksijevom maniru, poručio: „Kako bre da ne uđemo u Ligu Evrope?“ Lako. Prelako. Onako kako se Ajaks sinoć prošetao Karađorđem i praktično već u prvom meču katapultirao Vojvodinu sa međunarodne pozornice. Možda nije bilo realno očekivati da Vojvodina eliminiše ni Ferencvaroš ni Ajaks, ali ono čemu se vojvodinaška javnost s pravom nadala bilo je da Novosađani mogu da pokažu taktičku disciplinu i fizičku spremnost. Umesto toga, većina napada Stare dame završavala se posle tri pasa, a pojedinim fudbalerima već nakon dvadesetak minuta „duša je bila u nosu“. Navijači su gledali ekipu koja nije umela da istrči kontru pet na tri, dok su se protivnici u njenom šesnaestercu dodavali kao vaterpolisti na petoparcu. Gledali su Ajaks koji je u nekoliko navrata praktično ušetao loptu u gol Dragana Rosića.

Nije pregrubo reći da je utakmica u Novom Sadu u pojedinim trenucima ličila na duel amaterskog i profesionalnog kluba. Čak je i organizacija meča odavala utisak amaterizma. Od spikera koji ne poznaje osnove engleskog jezika i prezime nekadašnjeg defanzivca Mančester junajteda čita „Blajnd“, umesto „Blind“, do grafike iznad tunela iz kojeg su istrčali fudbaleri Stare dame, na kojoj je i dalje stajalo „Gospodski derbi“. Ostala je još od utakmice sa OFK Beogradom. Tokom predstavljanja igrača, spiker nije pročitao ni sva imena fudbalera Vojvodine koja su bila u protokolu... Da li uopšte treba ići dalje? Do terena, gde su Mika Gods i Kasper Dolberg jurišali na nemoćnog Sinišu Tanjgu i prodavali 22-godišnjem štoperu, ali i ostatku Vošine odbrane, trikove sa malog fudbala? Ili da pogled prebacimo na tribine, gde se deo publike okrenuo protiv šefa struke i njegovog sina, skandirajući im tokom većeg dela prvog poluvremena? Ili ka najvatrenijim navijačima, koji su svojim miljenicima posle poslednjeg zvižduka „očitali bukvicu“? Na sve to, kamere su zabeležile bivšeg kapitena Stare dame, ujedno i nekadašnjeg kapitena Ajaksa, kako posle utakmice peva sa sektorom gostujućih navijača. Naravno, ne treba zameriti Dušanu Tadiću što je pozdravio navijače kluba u kojem je proveo najbolje godine svoje karijere i osvojio brojne titule, ali sama scena gde slavi sa Ajaksovim, umesto sa Vošinim navijačima, je samo dodala gorčine na već teško veče po Vojvodinu.