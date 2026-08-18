Gvozdeni Patrik dovodi Senegal u red
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 16:14
Čuveni kapiten Arsenala seo na klupu afričke reprezentacije
Osvojili su Senegalci Kup afričkih nacija prošle godine u kontroverznom finalu protiv Maroka na njihovom terenu, kada se obrukao Brahim Dijaz onim penalom u završnici, mada to nije bilo dovoljno da održi Papea Tjiaa dugo na klupi nacionalne selekcije. Vodio je reprezentaciju Senegala na nedavno završenom Mundijalu i ne može se baš reći da su razočarali, ali su ispali u šesnaestini finala od Belgije posle produžetaka, iako su bili na korak od prolaza dalje.
Posle dve godine, odlučili su u Fudbalskom savezu Senegala da otpuste selektora posle ispadanja sa Svetskog prvenstva i sada su konačno pronašli zamenu, posle 57 dana. Novi selektor je Patrik Vijera, čuveni francuski fudbaler, koji je takođe bio dugo bez posla.
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Zanimljivo, mnogi nisu to ni znali, Patrik Vijera je rođen baš u Senegalu, konkretno u Dakaru. Tako da, ima povezanosti između nekadašnjeg francuskog reprezentativca i rodne države, biće svakako posebno i za njega i za igrače kada preuzme trenersku palicu. Bez posla je od novembra prošle godine, kada je dobio otkaz u Đenovi posle 11 meseci vođenja italijanskog tima.
U trenerskoj karijeri vodio je sve i svašta za sada. Počeo je u Njujork sitiju pre deset godina, kada je u Sjedinjenim Američkim Državama imao prvi trenerski posao, gde je proveo dve godine, da bi zatim otišao u Nicu. I tamo je radio dve godine, da bi u Premijer ligi dobio priliku da vodi Kristal Palas. Između engleskog kluba i Đenove, bio je trener Strazbura, ali baš nigde nije ostavio poseban trag. Daleko je bio bolji igrač nego trener, ali ni to baš ne može da se poredi ako uzmemo u obzir kakav je bio fudbaler.
Nisu se nešto Senegalci pretrgli na predstavljanju novog selektora, bilo je tek par reči dobrodošlice i saopštenja da će zvanično predstavljanje biti uskoro, pa da će se tu sve više znati.