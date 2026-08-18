Gvozdeni Patrik dovodi Senegal u red

Osvojili su Senegalci Kup afričkih nacija prošle godine u kontroverznom finalu protiv Maroka na njihovom terenu, kada se obrukao Brahim Dijaz onim penalom u završnici, mada to nije bilo dovoljno da održi Papea Tjiaa dugo na klupi nacionalne selekcije. Vodio je reprezentaciju Senegala na nedavno završenom Mundijalu i ne može se baš reći da su razočarali, ali su ispali u šesnaestini finala od Belgije posle produžetaka, iako su bili na korak od prolaza dalje.

Posle dve godine, odlučili su u Fudbalskom savezu Senegala da otpuste selektora posle ispadanja sa Svetskog prvenstva i sada su konačno pronašli zamenu, posle 57 dana. Novi selektor je Patrik Vijera, čuveni francuski fudbaler, koji je takođe bio dugo bez posla.