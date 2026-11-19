Trenutno imate skor od šest pobeda i šest poraza. Kako gledaš na taj učinak? Jesi li zadovoljan trenutnim plasmanom? "Ne znam. Sezona je svakako duga, ovo je maraton. Ne možemo da gledamo na stvari tako da, ako pobedimo tri utakmice, odmah mislimo da je sve dobro. Dobro smo počeli sezonu, ali posle toga nismo nastavili u pravom smeru. Ipak, kao što sam rekao, ovo je dug maraton i moramo da nastavimo dalje. Ne treba da razmišljamo o prošlosti, već o budućnosti i o tome šta možemo da popravimo. Siguran sam da ćemo imati više pobeda nego poraza ako se usredsredimo na ono što nas čeka".

Šta je najvažnije što želite da popravite u igri pred ovu utakmicu? "Pre svega, procente šuta i efikasnost, to je sigurno. Ali mislim da možemo da napredujemo u svakom segmentu igre. Odbrana je bila solidna u poslednjih nekoliko utakmica, ali mislim da možemo više. Dakle, i odbrana je nešto na čemu možemo da radimo. Ipak, posebno moramo da popravimo napad. Potrebno je da više delimo loptu, pronalazimo otvorene šuteve i dolazimo do lakih poena. Kada to počnemo da radimo, doći će i samopouzdanje, pa ćemo moći da pogađamo i neke teške šuteve".

Pogodio si neverovatne šuteve protiv Crvene zvezde i bio junak utakmice, a zatim si i protiv Baskonije imao odlučujuću ulogu. Nismo imali mnogo prilike da čujemo kako si se osećao posle tih utakmica. Kako si doživeo te trenutke i kako si uspeo da pogodiš te šuteve?

"Naravno da sam bio srećan. Ali, generalno, najsrećniji sam kada ekipa pobedi. Nije važno ko je junak utakmice. Ono što ja želim na kraju jeste da pobedimo, da odem kući i osetim zadovoljstvo zbog toga što smo upisali još jednu pobedu. To je moj cilj. Naravno da sam srećan ako mogu da pomognem ekipi, ali to je uvek rezultat timskog rada. Nekada sam to ja, nekada Karlik, Itan, Toni ili bilo ko drugi. Zaista nije važno. Svaki igrač ovde može da bude junak utakmice. Ali moramo da radimo kao tim kako bismo omogućili igraču da se oseća slobodno i pronađe pravi šut. Recimo, protiv Zvezde su udvajali Karlika, on je dodao loptu Lakiju, a Laki je napravio fantastično dodatno dodavanje. Zato je i Laki za mene bio junak te akcije. Dakle, svako može da bude junak, i onaj ko postiže poene, a posebno onaj ko dodaje loptu i igra odbranu".

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Navijači prepoznaju tvoju borbenost, posebno kada se baciš na parket kako bi spasao loptu. Šta ti više znači, reakcija publike kada se baciš i sačuvaš posed ili kada neko od tvojih saigrača zakuca i podigne celu dvoranu na noge?

"Ne znam, stvarno ne znam. Čujem, naravno, veliku buku, ali iskreno, čujem je sve vreme. Zato sam usredsređen na utakmicu i na sledeću akciju. Ne želim da izgubim koncentraciju zbog reakcija publike i navijanja, jer želim da u svakom trenutku ostanem fokusiran na igru i da ne trošim energiju na nebitne situacije".

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

18.15: (3,00) Makabi Tel Aviv (16,0) Dubai (1,50)

19.00: (2,25) Žalgiris (15,0) Panatinaikos (1,80)

20.00: (1,35) Bajern Minhen (16,0) Baskonija (3,70)

20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)

20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)

21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama