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Neuspeh je posebno bolan zbog toga od koga je došao. Juta je u Los Anđeles stigla sa samo dve pobede iz 15 utakmica, ali i pošto je prethodne večeri protiv Klipersa prekinula niz od čak 12 poraza. Ipak, tim Vila Hardija odigrao je još jednu odličnu utakmicu, predvođen Kijonteom Džordžom, koji je upisao 30 poena i 10 asistencija.

Jedna od glavnih tema posle utakmice bilo je fizičko opterećenje slovenačkog reprezentativca, posebno otkako Ostin Rivs zbog povrede pete ne može da pomogne ekipi. Redik je posle utakmice rekao da je povećana odgovornost u organizaciji napada počela da utiče na Dončićevu efikasnost. U tri utakmice bez Rivsa slovenački košarkaš prosečno je postizao 36 poena, ali je šutirao svega 40 odsto iz igre i 29,3 odsto za tri poena.

"Mislim da tolika odgovornost u kreiranju šuteva uzima svoj danak. Imamo i druge igrače koji to mogu da rade. Grajms je tokom većeg dela utakmice bio agresivan, napadao je koš i pogodio nekoliko trojki u drugom poluvremenu. Kolin Sekston je takođe imao svoje trenutke. Ali, kada Ostin nije tu, to je svakako deo problema", objasnio je Redik.

Neverovatan je podatak da Dončić ove sezone učestvuje u realizaciji čak 40,6 odsto napada Lejkersa, što je najveći procenat u ligi, ali i u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Ipak, na pitanje da li su umor i zgusnut raspored uticali na njegovu partiju, Dončić je odbacio takvu mogućnost.

"To ne može da bude izgovor. Svi NBA timovi igraju 82 utakmice, tako da to ne može da bude opravdanje. Znam da moram mnogo bolje. Imali smo neke otvorene šuteve koje nismo pogodili, ali ovo je samo jedna utakmica. Moramo da nastavimo dalje".

U razgovoru sa novinarima, dodatno je objasnio šta konkretno mora da promeni.

"Pomalo od svega. Očigledno, šut i izgubljene lopte su dve konkretne stvari. Mislim da smo u odbrani na dobrom nivou. Ali, u napadu moram da vodim tim mnogo bolje".

Redik, međutim, nije želeo da odgovornost za poraz ostane samo na Dončiću. Posle utakmice je, kako je otkrio novinarima, pitao igrače da podignu ruku ukoliko smatraju da su odigrali dobro. Niko se nije javio.

"Svi možemo da budemo bolji. Možete da analizirate svakog pojedinačno, možete i mene. Možda sam mogao drugačije da rasporedim minute, možda da obezbedim više napadačkih opcija. Ali, nismo igrali dobro. Niko nije odigrao dobro, tako da ovo nije samo do Luke ili Grajmsa", poručio je trener Lejkersa.

Slično je reagovao i Džejk Laravija, koji je istakao da je očekivano što Dončić preuzima odgovornost, ali da ostatak ekipe mora da mu pomogne, posebno kada nema svoje najbolje šutersko veče. Pored problema u napadu, Dončićevo izdanje obeležile su i rasprave sa sudijama. Slovenac je u drugoj četvrtini dobio tehničku grešku, a snimak njegove komunikacije sa arbitrom Trejem Medoksom na poluvremenu brzo se proširio društvenim mrežama.