Protiv Valensije ste odigrali dobru odbranu, ali niste bili dovoljno dobri u defanzivnom skoku, dok ni napad nije bio na željenom nivou. Kako planirate da popravite te stvari pred utakmicu sa Bešiktašom? "Ovo je drugačija utakmica. Nije važno da li ste prethodnu dobili ili izgubili, da li ste igrali dobru ili lošu odbranu, odnosno dobar ili loš napad. Kada je reč o Valensiji, mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Nije lako izgubiti od Valensije sa 12 poena razlike. Tačno je da su igrali dobru odbranu i da smo u pojedinim trenucima imali problema sa protokom lopte. Međutim, naš najveći problem u napadu poslednjih dana jeste efikasnost, posebno procenat šuta za tri poena i realizacija polaganja. Sećam se da smo propustili, mislim, šest prilika za lake poene iz polaganja, uključujući i situacije u kojima smo mogli da postignemo koš uz faul. Takva neefikasnost nije normalna. Ali, da biste pobedili u Evroligi, neophodno je da igrate dobro i u odbrani i u napadu. Jasno je da je veoma teško dobijati evroligaške utakmice sa 15 odsto uspešnosti u šutu za tri poena".

Da li ste ranije vodili neku evroligašku utakmicu u ovoj dvorani? "Jesam, sa Baskonijom, ali protiv Crvene zvezde. Naravno, to je drugačije iskustvo. Verovatno će u petak dvorana biti puna i očekujem veoma dobru atmosferu. Biće nam potrebna podrška naših navijača, jer će nam ta dodatna energija mnogo značiti kako bismo mogli da se suprotstavimo Bešiktašu".

Videli smo Dereka Vilisa kako trenira. Koliko je blizu povratka u tim? Kakva je situacija sa Kevarijusom Hejsom i ostalim povređenim igračima?

"Situacija sa povredama je komplikovana. U petak ćemo odlučiti da li će neki drugi igrači koji imaju određene probleme moći da nastupe. Sada je još rano za konačnu odluku. Kevarijus je danas trenirao sa nama i imamo dobar osećaj kada je reč o njegovom oporavku. Vilisu će verovatno biti potrebno još vremena. Ne znam da li će moći da igra pre reprezentativne pauze ili tek nakon nje. Takođe, sutra ćemo morati da donesemo odluke i u vezi sa još nekim igračima".

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević ujedno je i selektor Srbije. Već ima iskustvo vođenja evroligaškog kluba, pošto je ranije trenirao Crvenu zvezdu. Da li ste imali prilike da pratite njegov rad i kakvo mišljenje imate o njemu kao treneru?

"On je dobar trener. Imao sam prilike da se nadmećem protiv njega dok je vodio Crvenu zvezdu u Evroligi, a ja bio na klupi Baskonije. Iza sebe ima dobru karijeru, a sada je i selektor reprezentacije. Njegove ekipe igraju agresivnu odbranu, sa mnogo energije, a ono što je najvažnije jeste da igraju zajedno, kao tim. Mislim da je Bešiktaš trenutno u dobroj formi. Imaju šest pobeda, a posle jučerašnjeg trijumfa protiv Real Madrida verovatno će imati još više energije, jer je to za njih bila veoma važna pobeda. Naravno, siguran sam da će sutra želeti da odigraju dobru utakmicu u Beogradu".

Vidimo da Tonje Džekiri i Karlik Džons ostaju na parketu i dodatno rade posle treninga. Koliko ste zadovoljni kada vidite takav pristup igrača?

"Svi to rade, svi. Sada dodatno treniraju zato što ste svi vi ovde i gledate ih. Šalim se, naravno, to je sasvim normalno za naše igrače".

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Pomenuli ste pobedu Bešiktaša protiv Real Madrida. Da li mislite da će im tako veliki trijumf doneti dodatno samopouzdanje ili bi mogao da ih energetski iscrpi pred utakmicu sa Partizanom?

"Sigurno će doći sa velikim samopouzdanjem jer su igrali veoma dobro. Imaju važne igrače poput Lonija Vokera, ali posebno bih izdvojio Džefrisa, koji je juče odigrao izuzetno dobro i bio veoma efikasan u šutu za tri poena. Nije lako igračima koji dolaze u Evropu da se odmah prilagode. Verovatno je ovo trenutno veoma dobar period za njih. Ali i mi igramo kod kuće, a posle poraza želimo da se vratimo pobedama".

EVROLIGA - 13. kolo

Četvrtak

18.15: (3,00) Makabi Tel Aviv (16,0) Dubai (1,50)

19.00: (2,25) Žalgiris (15,0) Panatinaikos (1,80)

20.00: (1,35) Bajern Minhen (16,0) Baskonija (3,70)

20.30: (3,20) Olimpija Milano (16,0) Fenerbahče (1,45)

20.45: (3,00) Pariz (16,0) Hapoel Tel Aviv (1,50)

21.00: (1,25) Valensija (17,0) Virtus Bolonja (4,70)

Petak

19.30: (1,35) Efes (16,0) Asvel (3,70)

20.15: (1,80) Olimpijakos (15,0) Real Madrid (2,25)

20.30: (1,80) Barselona (15,0) Crvena zvezda (2,25)

20.45: (1,45) Partizan Mozzart Bet (16,0) Bešiktaš (3,20)

*** Kvote su podložne promenama