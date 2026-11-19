Do kraja jesenje polusezone Mozzart Bet Prve lige ostala su još četiri kola. Do odlaska na zimsku pauzu fudbaleri Jedinstva iz Uba će pokušati da pobegnu iz zone ispadanja, a na tim mečevima za tim će konkurisati i 20-godišnji Portugalac Diogo Fereira.

Nekadašnji školarac Estorila se konačno u potpunosti oporavio od povrede meniskusa i od početka sedmice se priključio treninzima Ubljana. Fereiru nismo gledali od početka prvenstva zbog te povrede, dok je prošle bio standardan prvotimac.