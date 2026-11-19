Ubljani jači za Portugalca u finišu polusezone
Vreme čitanja: 1min | čet. 19.11.26. | 12:52
Diogo Fereira se vratio treninzima Jedinstva posle povrede meniskusa
Do kraja jesenje polusezone Mozzart Bet Prve lige ostala su još četiri kola. Do odlaska na zimsku pauzu fudbaleri Jedinstva iz Uba će pokušati da pobegnu iz zone ispadanja, a na tim mečevima za tim će konkurisati i 20-godišnji Portugalac Diogo Fereira.
Nekadašnji školarac Estorila se konačno u potpunosti oporavio od povrede meniskusa i od početka sedmice se priključio treninzima Ubljana. Fereiru nismo gledali od početka prvenstva zbog te povrede, dok je prošle bio standardan prvotimac.
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Od dolaska u srpski fudbal Portugalac koji pokriva obe pozicije uz desnu aut liniju je odigrao 11 mečeva za Jedinstvo.
“Četiri meseca oporavka, strpljenja i rada, a Diogo je konačno odradio prvi trening sa ekipom! Lepo je ponovo te videti na terenu Diogo”, navodi se na društvenim mrežama Jedinstva uz Fereirine slike.
Do kraja polusezone Ubljani će najpre u nedelju ugostiti Javor, a zatim ih očekuju susreti sa OFK Vršcem, Spartakom i Napretkom.
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MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO
Petak
17.00: Proleter 023 – Borac 1926
Subota
13.00: Napredak - Teleoptik
13.00: Spartak - TSC
16.30: Loznica - Grafičar
Nedelja
13.00: Smederevo - Metalac
15.00: Dubočica – OFK Vršac
15.00: Jedinstvo - Javor
15.00: Voždovac – Bor 1919