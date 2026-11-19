Staru damu je, nakon prošle sezone tokom koje je prošla kroz period usmeren ka stabilizaciji, posle više neuspelih pokušaja da se domogne jadranske elite, pogledala „sreća“, odnosno neko od ljudi iz borda rastućeg košarkaškog projekta na Bliskom istoku. Doneta je odluka da se sklopi saradnja sa Novosađanima, koji sada sa gotovo potpuno novim rosterom beleže zapažene rezultate u Košarkaškoj ligi Srbije, ali i u Drugoj ABA ligi, gde važe za jednog od favorita za osvajanje titule i plasman u najviši rang regionalne košarke.

Kako iz prve ruke izgleda ovaj projekat, koliko se Voša ove sezone razlikuje od one iz prethodnih, šta jedna ekipa mora da ima da bi se plasirala, pa i takmičila u ABA ligi, ali i kako je sa Spartakom skinuti Partizan Mozzart Bet i Crvenu zvezdu sa trona srpske košarke posle 70 godina i zbog čega taj projekat u Subotici ima toliki uspeh, ispričao je u opširnom intervjuu za Mozzart Sport prošlosezonski bek Spartaka, a sada povratnik u Vojvodinu – Uroš Banjac.

NISAM ŽELEO JOŠ JEDNU SEZONU NA KLUPI

Uroš Banjac (©KK Vojvodina)

Nakon pet godina u crveno-belom dresu, momak iz Futoga je prošle sezone prihvatio ponudu Spartaka i prvi put se okušao u ABA ligi. Međutim, iako je u minutima koje je dobijao pokazao da pripada tom nivou, u redovima srpskog šampiona nije mogao da dobije značajniju ulogu. Situaciju je iskoristila Vojvodina i vratila 25-godišnjeg beka u svoje redove, kako bi joj doneo preko potrebno iskustvo sa pozornice na kojoj i ona želi da se takmiči naredne sezone.

„Sigurno da je ulazak Dubaija bio jedan od razloga mog povratka. Nakon razgovora sa Vladom Jovanovićem o mojoj viziji uloge u timu Spartaka odlučio sam da potražim novu sredinu. Vojvodina se tu pojavila. To je moj bivši klub, sada sa još većim ambicijama i odluka da se vratim zaista nije bila teška“, počeo je Banjac razgovor za Mozzart Sport i dodatno pojasnio zbog čega je napustio Suboticu nakon jedne sezone, iako je potpisao dvogodišnji ugovor leta 2025:

„Nakon prošle sezone pričao sam sa njim o nekoj većoj ulozi u timu, ulozi bekapa. Međutim, pred početak sezone mi je otvoreno rekao da će mi rola biti kao prošle godine, a ja nisam želeo još jednu sezonu da provedem na klupi.“

Ipak, Banjac smatra da ima još šta da pokaže na abaligaškom nivou i da će sa Vošom dobiti novu priliku da se dokaže.

„Ni u jednom momentu nisam osetio da najviši rang nije za mene. Dobro sam trenirao, dobro se ponašao i onda sam u martu, usled povređenih igrača i skraćene rotacije, imao nekoliko utakmica sa više minuta i tu šansu sam iskoristio. Znao sam da neću igrati na kraju sezone kada se vrate svi, ali sam mislio da sam bar napravio neku zalihu za sledeću sezonu. Međutim, nije bilo tako. Iz tog razloga, jedina nedoumica mi je bila da li da tražim neki klub u ABA ligi gde ću imati sigurne minute, čisto da se pokažem na tom nivou.“

PORAZ OD BOSNE NA SPENSU NAJTEŽI U KARIJERI

Vojvodina je na startu sezone bez poraza u regionalnom takmičenju i sa skorom 3-0 nalazi se na prvom mestu u grupi A. Za sada su Novosađani opravdali projekcije javnosti, koja ih vidi u samoj završnici takmičenja.

„Na kraju krajeva, Vojvodina sada gaji ambicije da uđe u ABA ligu. Možda to jeste mali rizik, ali imam želju da sa Vošom zaigram na velikoj sceni, jer nam je to pre nekoliko sezona dve godine zaredom iskliznulo. Nismo imali ni sreće u tim situacijama, ali se nadam da bi ovo trebalo da bude ta sezona u kojoj ćemo ući u društvo najboljih.“

I zaista, ovo je samo jedan u nizu pokušaja Lala da se domognu elite na Jadranu. Poslednji put su bili nadomak toga u sezoni 2024/2025, ali su u dva meča polufinala ABA 2 lige eliminisani od sarajevske Bosne.

„Taj poraz na SPENS-u od Bosne u prvom meču polufinala je ujedno i moj najteži u dosadašnjoj karijeri. Imali smo pet poena prednosti na 40 sekundi do kraja i uspeli smo to da ispustimo. A pritom smo ih dobili bez većih problema dva puta u regularnom delu. U Sarajevu smo tokom te sezone odigrali najbolju našu utakmicu, gde smo kontrolisali susret svih 40 minuta. Međutim, onda su usledili problemi. Prvi trener Miloš Isakov-Kovačević se povukao u novembru zbog zdravstvenih problema, pa smo čekali da se vrati i pomoćni trener Zoran Vraneš nas je vodio. Onda je odlučeno da ipak dođe novi šef struke, Vladimir Mirkovski. Nismo dobro kliknuli i nismo uspeli da izguramo sezonu do kraja“, priseća se Banjac.

DA JE ISAKOV-KOVAČEVIĆ OSTAO TRENER; VOŠA BI VEĆ IGRALA ABA LIGU

Uroš Banjac (©KK Vojvodina)

Mladi strateg Miloš Isakov-Kovačević, čija se trenerska karijera kretala uzlaznom putanjom sve dok nisu naišli zdravstveni problemi zbog kojih je morao da se povuče, bio je sinonim za ovaj tim Vojvodine i ličnost čijom se energijom hranio kompletan klupski projekat – od dana kada je bio pomoćnik Miroslavu Nikoliću na klupi do momenta kada je podigao pehar KLS-a sa Novosađanima dve godine kasnije. A Banjac, kao jedan od igrača koji je najviše napredovao u tom sistemu, smatra da bi sa 37-godišnjim trenerom Vojvodina sigurno našla put do ABA lige u proteklim sezonama.

„Siguran sam da bismo sada već igrali ABA ligu. Mislim da bismo to ostvarili i sa pomoćnim trenerom Zoranom Vranešom, koji ga je nasledio, jer izuzetno radi svoj posao. Malo smo vremena proveli sa njim kao prvim strategom. Razumem naravno i klub koji je hteo da reaguje i dovede alternativu. Bila je to veoma izazovna situacija za sve strane. Moram da napomenem i da trenutno sa trenerom Miljanom Pavkovićem imamo vrhunsku saradnju. Odličan je stručnjak i osećam da možemo da budemo prava kombinacija.“

U sezoni 2023/2024. Novosađani su bili najbliži tom cilju, ali su u finalnoj seriji Druge ABA lige poraženi od Spartaka. Ispostaviće se da je to finale bila početna tačka uspona za Subotičane, kao i početna tačka pada za Lale.

„Najviše žalim za tim finalom ABA 2 lige protiv Spartaka, gde smo odigrali vrhunsku seriju. U Subotici smo odigrali verovatno i najbolju utakmicu u sezoni, ali nije bilo dovoljno. Na kraju je bolji tim prošao. Mi smo te sezone iz kvalifikacija za Drugu ABA ligu došli do finala. Tada smo izbacili Bosnu u finalu kvalifikacionog ciklusa“, seća se Banjac.

U međuvremenu se između ova dva vojvođanska kluba stvorilo ozbiljno košarkaško rivalstvo.

„Rodilo se zdravo, baš pravo sportsko rivalstvo. Zasluženo su prošli u ABA ligu, što se i vidi iz svega što su napravili od tada.“

RETKO SE SREĆE IGRAČ POPUT DŽEREDA KANINGEMA

Vojvodina u tu takmičarsku godinu nije ušla sa najvećim očekivanjima. Ipak, dobri rezultati podigli su apetite crveno-belih, pa i budžet.

„Počeli smo porazom te sezone protiv Vršca, zatim otišli na balon u Subotici i sećam se da smo kao ekipa gledali meč Sutjeske i Spartaka i komentarisali: ‘Kako ćemo mi ovo da igramo? Sve puca od kontakta.’ Ali potom na sledećem balonu na Zlatiboru dobijamo Sutjesku 30 razlike i završavamo uvodni deo ABA 2 lige na drugom mestu i osvajamo KLS.“

Tom uspehu je umnogome doprineo i nekadašnji NBA šampion sa Klivlend Kavalirsima Džered Kaningem. Amerikanac je krajem 2023. pojačao Staru damu i pokazao se kao instant pojačanje.

„Igrač kakav se retko sreće. Igrao sam prošle sezone ABA ligu, tako da i to uzimam u obzir. Ta njegova brzina i eksplozivnost – jednostavno ga je nemoguće sačuvati. Kada je reč o drugim, zvučnijim imenima protiv kojih i sa kojima sam igrao, maltene sam svima mogao da ispariram defanzivno. Ali Kaningem umakne već na prvom koraku“, navodi Banjac.

VLADA JOVANOVIĆ IZUZETNO POSVEĆEN

Uroš Banjac (©KK Vojvodina)

Dve godine kasnije Banjac je obukao dres nekada velikog rivala Spartaka i otišao iz trenerskog sistema jednog mladog perspektivnog trenera u sistem prekaljenog srpskog stručnjaka Vladimira Jovanovića. Obe saradnje su mnogo uticale na razvoj ovog 25-godišnjeg beka.

„S Isakov-Kovačevićem sam duže radio, ali sam gledao da i od jednog i od drugog trenera pokupim nešto dobro. Na treninzima je ipak bilo intenzivnije u Spartaku, jer je viši nivo, samim tim i dosta bolji igrači. Takođe se kod Vlade mnogo više trenira individualno. Izuzetno je posvećen i ima strogo profesionalni odnos sa svim igračima. Baš je autoritet u tom smislu. Voli da u svakom trenutku drži tenziju na maksimalnom nivou.“

VIDELO SE DA UMODŽA GIBSON IMA EVROLIGAŠKI POTENCIJAL

Razliku između košarke u abaligaškoj eliti i drugom rangu Jadrana može da objasni samo neko od igrača koji se oprobao na oba nivoa, kao Uroš Banjac.

„Glavna razlika je intenzitet, čvrstina i blizina u odbrani. U ABA 2 te protivnici čuvaju na metar razdaljine, a u ABA ligi moraš uvek biti što bliže moguće igraču, što se kaže – ‘na kuku’. Naravno, i brzina donošenja odluka u napadu. Ali opet, u ABA ligi igraš sa boljim saigračima, pa su i lakše situacije za čitanje igre.“

Govorio je Futožanin i o tome ko je na njega ostavio najveći utisak tokom prošle sezone u ABA ligi.

„Danilo Nikolić. Veliki talenat, deluje na prvi pogled mršavo, možda slabašno, a na niskom postu ne možeš da ga pomeriš. Apsolutno se ništa ne pitaš. Kada mu izađeš na šut, on tebe ne vidi jer ima mnogo visok izbačaj. Takođe, Umodža Gibson – ja ga nisam čuvao, ali kako je odigrao protiv nas u Ljubljani, to je neverovatno. Videlo se da ima evroligaški potencijal“

U VOJVODINI SE NE PRIČA ENGLESKI NA TRENINZIMA I UTAKMICAMA

Sada se Banjac sa tim iskustvom vratio u Staru damu kako bi doprineo njenom usponu do elite. A kako ističe, ovaj kolektiv ima potencijal za takav podvig.

„Otvorili smo sezonu sjajno, sa šest vezanih pobeda. Dosta smo brzo kliknuli s obzirom na to da smo nova ekipa. Bio sam u Vojvodini pet godina, a sada, kad sam se vratio, nisam znao nikog, ha-ha. Međutim, na otvaranju smo igrali protiv zemunske Mladosti i odmah smo bili kompaktni u odbrani, odigrali odličnu treću četvrtinu, bez greške faktički. Nisam očekivao da će se kockice ovako rano poklopiti. Kasno smo se i okupili, 26. avgusta smo krenuli sa pripremama.“

Ovosezonska Voša može se posmatrati i kao svojevrsna anomalija, u ABA 2 ligi definitivno, ali i u KLS-u. Ne zbog toga što je sklopila saradnju sa klubom sa Bliskog istoka, već zbog prosrpske, odnosno regionalne orijentacije pri sklapanju rostera. Naime, u ovom timu Vojvodine ima samo jedan igrač koji nije sa ovog podneblja – Lukas Kubala, ali čak i on govori srpski jezik.

„Generalno, kroz karijeru nisam imao mnogo situacija da igram sa mnogo stranaca u ekipi, najviše trojicom, i u Spartaku i u Vojvodini. U Spartaku su uvek bila tri stranca, Amerikanca, a onda sijaset Balkanaca. Dok u Vojvodini sada ni nema stranaca, jedini je Lukas Kubala, ali i on priča srpski skoro tečno. Nema engleskog uopšte na treninzima i utakmicama, odavno nisam bio u takvoj situaciji“, ističe Vošin bek, ali napominje da se situacija u Vojvodini ne može porediti sa onom u kojoj su najveći srpski klubovi poput Zvezde i Partizana, te da je njegovo mišljenje da su na tom nivou ipak neophodni strani igrači.

„Takav pristup daje rezultate u ligama gde imamo ograničenje sa strancima, to je važno napomenuti. Takođe, domaći igrači Spartaka su najbolji domaći igrači u regionu. Bolji i od Zvezdinih i Partizanovih, to se tokom prošle sezone pokazalo. Gde nema ograničenja, mislim da je teško isparirati sa kompletno domaćim rosterom. Na primer, u ABA ligi, gde na meču može da igra 12 stranaca.“

MEDAREVIĆ IMA KVALITET ZA ZVEZDU; IMRAN SUBAŠIĆ NENORMALNE FIZIKALIJE

Jedan od talentovanijih domaćih igrača sa kojima je Banjac delio svlačionicu je i ovosezonski centar Zvezde, za kojeg je košarkaš Voše ubeđen da će se zadržati na najvišem nivou.

„Pa gde ćeš više od ovoga? Čovek je došao u Zvezdu, evroligaški tim. On je veoma pametan igrač, četvorka sa izuzetnim šutem. Mislim da nema sezonu u kojoj je šutirao ispod 45 odsto za tri poena. Ruka mu je odlična. Siguran sam da može da doprinese i u reprezentaciji, na prozorima sigurno, ali možda se nađe i u rosteru za neko veće takmičenje.“

U ekipi Vojvodine veliki potencijal poseduje 17-godišnji bek Imran Subašić, koji je projekat Dubaija, poslat na kaljenje u Novi Sad.

„Momak je 2009. godište, sa fizikalijama čoveka u najboljim košarkaškim godinama. On je jedan od igrača koji je kod nas iskočio i zaista mislim da će samo napredovati u toku sezone.“

PLASMAN U ABA PRIMARNI CILJ

Uroš Banjac (©KK Vojvodina)

S obzirom na roster koji poseduje, Voša ne krije da ima najviše ciljeve.

„Plasman u ABA ligu je primaran cilj. Naravno, na svakom frontu želimo trofej. Plan je i da budemo ozbiljno konkurentni na Kupu Radivoja Koraća. Pre nekoliko sezona smo osvojili KLS, igrali polufinale Kupa, pa nam ništa nije značilo jer smo izgubili u finalu ABA 2 lige. Sve utakmice igramo maksimalno, ali sigurno će biti malo veći fokus na regionalnom takmičenju.“

Banjac je bio odsutan svega godinu dana, ali kaže da su se mnoge stvari promenile od tog perioda i da je Vojvodina za kratko vreme organizaciono mnogo porasla.

„Mnogo je praćenije, sve je na višem nivou. Marketinški deo se dobro radi, u prvom kolu je već bila skoro puna Mala sala na SPENS-u. Ranije je bilo 100 gledalaca maksimum. Sada je drugačije, iako smo igrali mahom radnim danima, što je takođe bitno.“

Vošin bek smatra da su pobede ključne za povratak Novosađana na tribine SPENS-a.

„I pre nekoliko godina, kada smo pobeđivali, ljudi su krenuli da dolaze. Mislim da mora da se pobeđuje i da se prave rezultati da bi se privukla publika. Mora da bude i u kontinuitetu da bi to raslo. Prošle sezone je bio period stabilizacije, pa je samim tim i poseta pala. Za sada je ove sezone odziv navijača nikad veći. Nadam se da će se tek videti koliku podršku Novi Sad može da nam pruži i to na, priželjkujem, i nekim evropskim utakmicama u godinama koje dolaze. Ova priča to zaslužuje“, zaključio je Uroš Banjac razgovor za Mozzart Sport.