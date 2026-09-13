Boban menja trenera, šuška se o Prosinečkom?!

Veoma loša igra u većem delu sinoćnog meča protiv Osijeka (2:4) samo je ubrzala celu stvar...

"Hoće li ga smeniti odmah, pričekati Hapoel i dati mu još jednu šansu, možda ga ostaviti do Lokomotive pa onda reagovati tokom reprezentativne pauze, manje je važno. Čak i da ga ostave duže, da se opet izvuče, da sve okrene, čini se da Kovačević ovu ekipu teško može da dovede u red. Jedan poraz u čitavoj statistici HNL-a zaista ne izgleda loše, ali utisak, osjećaj, slika tima, Kovačeviću su teški neprijatelji. Ovo nije Dinamo kakav navijači žele da gledaju", stoji u tekstu hrvatskog portala.

Isti izvor navodi da se trenutno šuška o trojici potencijalnih naslednika. Jednom Špancu i dvojici domaćin stručnjaka, s tim da Boban, navodno, preferira Hrvata na klupi.

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"Kovačević je u Osijeku izgubio sve kredite. Pitanje je samo kada će biti potpisan 'bankrot', pošto sve ovo skupa sve manje ima smisla. Priča se da bi novi šef mogao da pistane Albert Kapeljas, jedini čovek čije mišljenje Boban neupitno poštuje. U pitanju je šef Dinamove omladinske škole, a praktično i više od toga. Ipak, prema nekim izvorima, Zvonimir Boban na klupi želi samo hrvatskog trenera. Koga? Dva imena pojavila su se u etru poslednjih dana. Jedni pominju Igora Jovićevića, drugi velikog Bobanovog prijatelja - Roberta Prosinečkog. Obojica su na dugačkom štapu, sve su to tek glasine, pogotovo Prosinečki, ali znate kako je u Dinamu. Kad krene priča, sve je moguće"...