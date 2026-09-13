Boban menja trenera, šuška se o Prosinečkom?!
Vreme čitanja: 3min | ned. 13.09.26. | 11:09
Opcije su navodno još Španac Kapeljas i Igor Jovićević
Nije uspeo da uvede ekipu u Ligu šampiona, izgubio je pet bodova u poslednja tri kola i samim tim prvo mesto na tabeli, pa otuda ne čudi što se Mariju Kovačeviću žestoko drma Dinamova klupa.
Prvi čovek Modrih - Zvonimir Boban, u nekoliko navrata stao je u odbranu iskusnog trenera, poručivao kako se trener ne menja zbog jednog ili dva neuspeha, ali kako postaje očito da Kovačević ne može da trgne Zagrepčane iz letargije u koju su zapli, izgleda da na Maksimiru sada već ozbiljno razmišljaju o njegovoj smeni. Štaviše, Germanijak piše da nije pitanje da li će trener biti smenjen, već kada će do toga doći.
Izabrane vesti
Veoma loša igra u većem delu sinoćnog meča protiv Osijeka (2:4) samo je ubrzala celu stvar...
"Hoće li ga smeniti odmah, pričekati Hapoel i dati mu još jednu šansu, možda ga ostaviti do Lokomotive pa onda reagovati tokom reprezentativne pauze, manje je važno. Čak i da ga ostave duže, da se opet izvuče, da sve okrene, čini se da Kovačević ovu ekipu teško može da dovede u red. Jedan poraz u čitavoj statistici HNL-a zaista ne izgleda loše, ali utisak, osjećaj, slika tima, Kovačeviću su teški neprijatelji. Ovo nije Dinamo kakav navijači žele da gledaju", stoji u tekstu hrvatskog portala.
Isti izvor navodi da se trenutno šuška o trojici potencijalnih naslednika. Jednom Špancu i dvojici domaćin stručnjaka, s tim da Boban, navodno, preferira Hrvata na klupi.
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
"Kovačević je u Osijeku izgubio sve kredite. Pitanje je samo kada će biti potpisan 'bankrot', pošto sve ovo skupa sve manje ima smisla. Priča se da bi novi šef mogao da pistane Albert Kapeljas, jedini čovek čije mišljenje Boban neupitno poštuje. U pitanju je šef Dinamove omladinske škole, a praktično i više od toga. Ipak, prema nekim izvorima, Zvonimir Boban na klupi želi samo hrvatskog trenera. Koga? Dva imena pojavila su se u etru poslednjih dana. Jedni pominju Igora Jovićevića, drugi velikog Bobanovog prijatelja - Roberta Prosinečkog. Obojica su na dugačkom štapu, sve su to tek glasine, pogotovo Prosinečki, ali znate kako je u Dinamu. Kad krene priča, sve je moguće"...
Robi je trenutno bez posla. Od decembra prošle godine do avgusta bio je na klupi reprezentacije Kirgistana, pre toga vodio Crnu Goru, Rudeš, Olimpiju, bio u Turskoj... Najviše puta sedeo je na klupi Crvene zvezde (62).
I Jovićević je u potrazi za novim angažmanom nakon rastanka sa Viđevom iz Lođa u martu ove godine. Pre toga bio je šampion Ukrajine i Bugarske sa Šahtjorom i Ludogorecom. U sistemu Modrih proveo je tri godine, od 2017. do 2020, vodivši mladi, drugi tim i kratko seniore.
Što se Kapeljasa tiče njegovo trenersko iskustvo vezuje se uglavnom za jednogodišnji rad u danskom Midtjilandu, mlađim kategorijama Barselone, B timu katalonskog velikana, selektorovanju u Danskoj (U21) i na Filipinima (seniori).