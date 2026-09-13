Dešava se i to: Spartak i AEK odigrali nerešeno, nije bilo produžetka

Košarkaši Spartaka iz Subotice završili su učešće na prijateljskom turniru na Rodosu odigravši nerešeno protiv atinskog AEK-a (82:82). U izuzetno uzbudljivoj i izjednačenoj utakmici, izabranici trenera Vlade Jovanovića prikazali su odličnu borbenost i u samoj završnici bili na pragu pobede. Ipak, na kraju nije bilo pobednika jer je odlučeno da se ne igraju produžeci.

Meč je protekao u velikoj borbi sa dosta preokreta. Nakon što je grčki tim predvođen Nolejem (24 poena) i Džozefom (16 poena) diktirao tempo u većem delu meča i imao dvocifrenu prednost u drugoj četvrtini (32:22), Subotičani su strpljivom igrom u nastavku uspeli da uhvate priključak.