Povampireni Grci kupuju sve što im padne pod ruku: Stigao Nemanja Radoja

Povampireni Grci počeli su da kupuju sve što im padne pod ruku. Za trenera je postavljen Valter Macari, dovedeno je 20 novih igrača, a poslednji među njima je - Nemanja Radoja. Bivši fudbaler Vojvodine je, kao i svi ostali, došao kao slobodan igrač. Prethodne sezone u španskoj Segundi je igrao za Kultural Leonesu, odigrao je osam utakmica za polusezonu i rešio da promeni sredinu nakon ispadanja kluba iz Kastilje u treći rang.

Radoja je potpisao ugovor na godinu dana kao i skoro svi igrači u Iraklisu. Inače, Radoja ne bi trebalo da je poslednje pojačanje grčkog kluba, već neko vreme se vode pregovori sa bivšim igračem Rome Stefanom Okakom.

Čeka se procena Macarija da li bi iskusni špic mogao da bude od koristi. Radoja nema tih problema, ako sve bude kako treba, mogao bi da bude veliko pojačanje za klub iz Soluna.