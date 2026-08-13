Povampireni Grci kupuju sve što im padne pod ruku: Stigao Nemanja Radoja
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 00:53
Iraklis se posle devet godina vratio u elitni rang grčkog fudbala, za trenera su doveli Valtera Macarija, a sad je red došao na bivšeg igrača Vojvodine
Solun ima PAOK i Aris, ali isto tako ima - Iraklis. Klub poznat po vatrenoj publici sa izrazito levičarskim političkim uverenjima dugo godina je tumarao katakombama grčkog fudbala. Nekada stabilan član društva najboljih je 2011. godine optužen za falsifikovanje papira tokom zimskog prelaznog roka i automatski je izbačen u četvrtu ligu. Klub se toliko raspao da je u jednom trenutku igrao u osmoj ligi.
Stvari su počele da se menjaju kad je vlasništvo nad klubom preuzeo Panajotis Monemvasiotis. Počela su velika ulaganja, klub je očistio dugovanja koja je imao i prethodne sezone obezbedio povratak u elitu posle dever godina. Gazda Panajotis je rešio da ponovo odreši kesu i napravi što konkurentniji tim.
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Povampireni Grci počeli su da kupuju sve što im padne pod ruku. Za trenera je postavljen Valter Macari, dovedeno je 20 novih igrača, a poslednji među njima je - Nemanja Radoja. Bivši fudbaler Vojvodine je, kao i svi ostali, došao kao slobodan igrač. Prethodne sezone u španskoj Segundi je igrao za Kultural Leonesu, odigrao je osam utakmica za polusezonu i rešio da promeni sredinu nakon ispadanja kluba iz Kastilje u treći rang.
Radoja je potpisao ugovor na godinu dana kao i skoro svi igrači u Iraklisu. Inače, Radoja ne bi trebalo da je poslednje pojačanje grčkog kluba, već neko vreme se vode pregovori sa bivšim igračem Rome Stefanom Okakom.
Čeka se procena Macarija da li bi iskusni špic mogao da bude od koristi. Radoja nema tih problema, ako sve bude kako treba, mogao bi da bude veliko pojačanje za klub iz Soluna.