Haland hrabri navijače Sitija: Držite se zajedno, uživajte i smešite se... Treba da budemo pozitivni
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 19:15
"Šta god da se desi u životu, moramo da imamo osmeh na licu", kaže Norvežanin
Nema ko ne traži glavu Mančester Sitija. Trenutno je na panju. Kazna je izrečena: kriv je po 114 od 115 tačaka optužnice. Ali, žalba je uložena i pokušaće Građani još jednom da se izvuku.
Sa Etihada uporno ponavljaju da su nevini, uveravaju navijače da ne treba da brinu, iako je klub ozbiljno kršio finansijska pravila Premijer lige, a Erling Haland ih hrabri pred nedeljni derbi sa Liverpulom.
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Traži od njih da navuku osmehe na lica i da budu pozitivni...
"Moramo da se držimo zajedno. Moramo da budemo jedni uz druge i da ostanemo pozitivni. Šta god da se desi u životu, moramo da imamo osmeh na licu", rekao je Erling Haland za Skaj sports i nastavio:
"Dakle, treba da budemo pozitivni, da gledamo napred, da pokušamo da pobeđujemo u utakmicama i da uživamo. Moramo da širimo ljubav".
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Odvno nema Jirgena Klopa na klupi Liverpula, više nema ni Pepa Gvardiole na Sitijevoj. Jedna epoha je završena, ali o njoj će se pričati pred svaki derbi. Nemoguće ju je zaobići.
"Veoma mi je stalo do grada i navijača, jer sam i sam navijač, pa saosećam sa njima. Uvek je posebno igrati protiv Liverpula, posebno je bilo sa Pepom i Klopom. Sećam se kada sam bio u Salcburgu i Dortmundu, gledao sam utakmice, međusobno su se gurali..."
Osam golova je Erling Haland dao Liverpulu otkako je došao na Etihad. Imao je razloga za radost, ali bilo je i drugačijih dana...
"Pobedio sam, igrao nerešeno, izgubio. Stvarno je svaka utakmica protiv Liverpula specijalna", podvukao je Erling Haland.