Haland hrabri navijače Sitija: Držite se zajedno, uživajte i smešite se... Treba da budemo pozitivni

Traži od njih da navuku osmehe na lica i da budu pozitivni...

"Moramo da se držimo zajedno. Moramo da budemo jedni uz druge i da ostanemo pozitivni. Šta god da se desi u životu, moramo da imamo osmeh na licu", rekao je Erling Haland za Skaj sports i nastavio:

"Dakle, treba da budemo pozitivni, da gledamo napred, da pokušamo da pobeđujemo u utakmicama i da uživamo. Moramo da širimo ljubav".

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Odvno nema Jirgena Klopa na klupi Liverpula, više nema ni Pepa Gvardiole na Sitijevoj. Jedna epoha je završena, ali o njoj će se pričati pred svaki derbi. Nemoguće ju je zaobići.

"Veoma mi je stalo do grada i navijača, jer sam i sam navijač, pa saosećam sa njima. Uvek je posebno igrati protiv Liverpula, posebno je bilo sa Pepom i Klopom. Sećam se kada sam bio u Salcburgu i Dortmundu, gledao sam utakmice, međusobno su se gurali..."