Saša Ilić: Novajlije spremne, možda već sutra na terenu

“ Bogdan Kostić je dobio udarac protiv Radničkog, ima ogroman otok i bol i treba da prođe neko vreme da bol nestane. Što se tiče Trifketa, radio je analize, nije trenirao prethodnih četiri-pet dana. Nadam se da će kad se vratimo iz Madrida biti u pogonu i da će početi da trenira”.

S druge strane, Bogdan Kostić je upitan čak i za revanš, dok su šanse Nemanje Trifunovića da bude spreman za meč u Beogradu nešto veće.

“Dobra je stvar što su obojica trenirala sa svojim ekipama i u dobrom su fizičkom stanju, tako da ćemo ih što pre probati i uključiti u ekipu i koristiti možda već i sutra”, otkrio je Ilić .

Što se tiče meča u Madridu, jasno je da je Hetafe favorit, kao predstavnik španske lige, a pogotovo kada igra na svom terenu.

“Hetafe je mnogo jača ekipa od dve prethodne koje smo izbacili. U svakom slučaju, mi moramo da damo i više od svojih sto odsto, da budemo maksimalno koncentrisani, agresivni, disciplinovani i da probamo da izvučemo dobar rezultat. Hetafe se malo razlikuje od španskih ekipa, jer igraju izuzetno takmičarski, veoma su agresivni i disciplinovani. Ukoliko hoćemo da ih pariramo, moramo da budemo na tom istom nivou, ako ne i desetinu procenta više od njih. Igraćemo revanš pred našim navijačima, uz sigurno veliku podršku igračima, ali o tome ćemo pričati tek kad se utakmica sutra završi”.

Još jedna stvar koju je Ilić naglasio pred put: Partizan neće smeti u Madridu da promašuje veliki broj šansi.

“Mi moramo da koristimo šanse koje ćemo, nadam se, imati. U svakom slučaju, ne smeju da nam se dešavaju situacije kao na prethodne dve utakmice kad smo igrali na domaćem terenu, da toliko promašujemo”.

Ne sme da bude ni samoisticanja, toliko izraženog u prethodnim utakmicama.

“Mi stalno pričamo o tome i pokazujemo na analizama. Nama se dešava na nekoliko utakmica da imamo igrače koji šutiraju gol, a imaju saigrače u mnogo boljoj poziciji. Nadam se da će se to promeniti”.

Osvrnuo se trener Partizana i na meč Alaves – Hetafe iz 1. kola Primere, koju je rival crno-belih izgubio rezultatom 3:0.

“Oni jesu izgubili 3:0, ali su primili dva pogotka u poslednjim sekundama meča i nije se videla velika razlika kad su ostali sa desetoricom igrača”, naglasio je Saša Ilić.