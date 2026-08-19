Stefan Mitrović zna recept: Igrom Hetafea protiv Hetafea

“Imamo dostupno sve za skautiranje protivnika, tako da im nije trebala neka posebna pomoć. Ali, oko nekih detalja smo se savetovali. Odlično poznajem ekipu Hetafea, znam odlično Bordalasov način rada i šta tačno zahteva od ekipe. Očekuje nas vrlo težak zadatak, moramo da budemo na maksimumu da bismo imali šanse za prolaz. Idemo tamo sa velikom željom da napravimo dobar rezultat i da ih dočekamo za sedam dana pred punim stadionom i da pokušamo da se plasiramo u grupnu fazu”, rekao je Mitrović srpskim novinarima pred put za Madrid.

Iskusni defanzivac se složio se ocenom trenera Saše Ilića: Partizan mora da igra kao Hetafe da bi mogao da se nosi sa Hetafeom!

“Jeste, to je jedini način na koji možemo da dođemo do željenog rezultata. Znamo da su kod kuće dosta agresivni, dosta se oslanjaju na duel igru i agresivnost. Moramo da odgovorimo na to i mislim da smo spremni. Pripremali smo se na način na koji bi trebalo da im odgovorimo. Nema šta, svi su upoznati kako Hetafe igra, moramo da im odgovorimo na duel igru, na tu agresivnost i na taj način možemo da dođemo do povoljnog rezultata”.

Ostao je Hetafe bez Arambarija i Milje, nije najbolje počeo novu sezonu, poražen je od Alavesa, ali Mitrović kaže da ne vidi u to kao neki adut za Partizan.

“Arambari i Milja su im bili glavni igrači prošle sezone, nosili su ih do Evrope. Hetafe se nalazi u tranzicionom periodu, još sklapa ekipu, međutim, to je njihov način funkcionisanja: uvek pred kraj prelaznog roka dovedu nekoliko igrača na pozajmicu i sa tom ekipom izguraju celu sezonu. Vidim da trener zahteva još pojačanja, deficitarni su na nekim pozicijama, ali oni počinju svaku sezonu tako, spremni su na to i to nije neki plus za nas. Mislim da njihov gro ekipe spreman, prošli su pripreme zajedno, dočekaće nas spremno. Videli smo i protiv Alavesa, prvo poluvreme, kad su igrali 11 na 11, protivnik im nije šutnuo na gol”.

Mitrović ističe da nema nikakvih osvetničkih osećanja pred meč sa Špancima, naprotiv.

“Bio sam tri prelepe godine tamo. Vežu me najlepše uspomene iz tog perioda. I ne postoji nikakav osvetnički osećaj, samo ono što me je guralo celu karijeru, a to je pobednički mentalitet, da se takmičim svakog dana. To je uvek, svakog dana kod mene izraženo. I to je ono što će me nositi i u ovom dvomeču, da se takmičim, da dam sve za svoju ekipu i da dam sve za prolaz dalje”, poručio je Stefan Mitrović.