Surova madridska mašinerija: Real deklasirao Fener, šesta pobeda zaredom

Svašta smo gledali od Reala u Evroligi u domaćem prvenstvu otkako su postali surova mašinerija. Davali su preko 100 poena redovno, ubacivali trojke kako su hteli, često preko 15 na utakmici, pa i 20 u nekim situacijama, tako da su navikli ljubitelje košarke da tu pljušti na sve strane na njihovim utakmicama. Nisu dobro počeli ovu jer je Fener bio bolji za nijansu u prvoj četvrtini, konkretno u napadu. Sem te prve četvrtine i raspoloženog Hortona Takera, koji je i doneo dva poena viška po odlasku na prvi mali odmor, nije baš za pohvalu dalje bilo mnogo stvari. Jednostavno, stali su u drugoj četvrtini, tačnije Real ih je zaključao u odbrani, dok je nivo u napadu podigao tek toliko da brzo dođu do preokreta, onda i do vođstva.

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Zanimljivo, u četvrtini u kojoj je Real preokrenuo i igrao mnogo bolje, dao je tek jednu trojku, dok Fener nije ubacio nijednu. Fakundo Kampaco je asistencije delio šakom i kapom, dok je kao i uvek problem Feneru bila odbrana reketa. Voli Šarunas Jasikevičijus da ima brze centre, koji šire i šutiraju, često igra i sa niskim petorkama, što je Real koristio. Brzo su došli do dvocifrene prednosti, posebno je odlično igrao Teo Maledon, koji je napadao obruč i često je išao na liniju za slobodna bacanja. Ki i Horton Taker uspeli su da smanje dosta zaostatak, makar da on bude jednocifreni, pa se na veliki odmor otišlo sa +5 za Real.

Fenerbahče se nikada ne predaje, tako je bilo i sada, pa su mic po mic uspeli da u jednom trenutku dođu na osam poena zaostatka jer su se domaći igrači opustili. Klajburn je povukao i vratio Fener donekle u igru, pa se sve vrtelo između tih osam i deset poena razlike. Ipak, na razočaranje istanbulskog velikana, trojke su proradile kada je bilo najvažnije. Teo Maledon i Okeke imali su neverovatne pogotke za tri poena i slomili su duh igrača Fenerbahčea, koji je mogao na tri i po minuta do kraja i +15 da se pozdravi sa bilo kakvom nadom, posebno kada je Čuma Okeke još jednom trojkom i definitivno rešio utakmicu.

Real su do pobede predvodili Teo Maledon sa 26 poena i sedam skokova, Valter Tavares sa 14 i Fakundo Kampaco sa deset poena i deset asistencija. Kod Fenerbahčea su se istakli Vil Klajburn sa 21 i Horton Taker sa 16 poena.

EVROLIGA - 9. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***

Četvrtak

Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73

/Moneke 15 - Vašington 16/

Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99

/Klark 21 - Hifi 26/

Real Madrid - Fenerbahče 95:76

/Maledon 26 - Klajburn 21/

Petak

17.00: (1.60) Dubai (16.0) Hapoel Tel Aviv (2.65)

18.30: (3.00) Efes (16.0) Panatinaikos (1.50)

19.00: (1.30) Žalgiris (17.0) Partizan Mozzart Bet (4.10)

20.00: (1.50) Asvel (16.0) Baskonija (3.00)

20.15: (1.15) Olimpijakos (20.0) Milano (6.50)

20.30: (1.70) Virtus Bolonja (15.0) Bešiktaš (2.40)

20.30: (1.80) Barselona (15.0) Valensija (2.25)

***kvote su podložne promenama