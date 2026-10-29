Vašington o zvižducima: Očekivao sam; Grobar sam, gledam utakmice Partizana
Vreme čitanja: 3min | čet. 29.10.26. | 22:44
"Pretpostavio sam da je nešto loše. Sigurno nije bilo ništa dobro, posebno zato što sam bivši Grobar"
Crvena zvezda je razmontirala minhenski Bajern u 9. kolu Evrolige (103:73), a utakmica je iz ugla gostiju imala poseban značaj za Dvejna Vašingtona.
Nekadašnji šuter crno-belih dočekan je uz zvižduke, a iako je imao 16 poena, veći deo ubacio je kada je utakmica već bila rešena. Priznaje da je očekivao vatren doček, ali da ga to nije naročito pogodilo.
"Zvezda je trenutno u velikom naletu. Na poslednje dve utakmice odlično šutiraju za tri poena i generalno igraju veoma dobru košarku. Svaka im čast na tome, a mi smo trenutno u problemima. Nalazimo se u maloj krizi, ali sezona je duga. Imamo mnogo novih igrača, novog trenera i još pokušavamo da shvatimo neke stvari i pronađemo način na koji treba da funkcionišemo", rekao je Vašington.
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Sa čim se konkretno najviše mučite?
"Mislim da imamo problema u napadu, odbrani, praktično u svemu. Ali to nije nužno loša stvar. Kao što sam rekao, imamo novog trenera, nove igrače, a za mnoge od nas i potpuno novi sistem. Tako da još učimo. Trenutno nam ide veoma dobro u domaćem prvenstvu i to se od nas očekuje. Ali košarka je težak sport, a takmičiti se na najvišem nivou uvek je veliki izazov. U domaćem prvenstvu smo neporaženi, nastavljamo da dominiramo i igramo na visokom nivou. Samo je potrebno da takve partije prenesemo i na Evroligu. Imamo još vremena, ali učimo, napredujemo i postajemo bolji".
Koliki su, po tvom mišljenju, dometi ove ekipe Crvene zvezde?
"Iskreno, nisam previše razmišljao o tome. Ja sam Grobar, tako da gledam utakmice Partizana. Ne pratim baš Zvezdine utakmice. Ali imaju dobar tim. Video sam jednu izjavu, mislim da je Trent Forest rekao da bi mogli da budu iznenađenje i plasiraju se na Fajnal-for. Kao što sam rekao, nisam ih mnogo gledao, ali večeras sam bio na utakmici i izgledali su zaista dobro. Ako budu igrali ovako, onda im je nebo granica, zar ne?"
Kako si se osećao kada si ponovo igrao pred navijačima Crvene zvezde?
"Nisam baš znao šta da očekujem. Naravno, znao sam da me neće podržavati ili nešto slično, ali čuo sam zvižduke i video neku decu koja su mi pokazivala srednji prst. To sam i očekivao. Ipak, povratak u Srbiju za mene je na neki način kao povratak kući. Bilo mi je lepo što sam ponovo mogao da doživim sve to. Zaista je bio prijatan osećaj".
Da li si razumeo šta su navijači Zvezde pevali?
"Ne. Šta su pevali? Je l' bilo nešto loše?"
Nešto o Partizanu.
"Pretpostavio sam da je nešto loše. Sigurno nije bilo ništa dobro, posebno zato što sam bivši Grobar. Ali, zaista je uvek zadovoljstvo igrati ovde. Znaš da će atmosfera svake večeri biti sjajna."
Koja ti je najdraža uspomena iz dve godine provedene u Srbiji?
"Rekao bih osvajanje ABA lige i, naravno, pobede u derbijima. Definitivno".