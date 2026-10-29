Spektakularno predstavljanje novog stadiona Intera i Milana (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 22:37
Biće to zdanje od 71.500 mesta, za milanski život na visokoj nozi
Godinama javnost upućuje kritike na račun planova čelnika milanskih velikana, Milana i Intera, o izgradnji novog stadiona na mestu sadašnjeg San Sira, odnosno Đuzepea Meace kako se zove kada su Nerazuri domaćini, ali posle spektakularne promocije veličanstvenog projekta verovatno će svi jedva čekati da novi "Đenerali" stadion ugleda svetlost dana.
Kako je objavljeno u zvanično dopisu, radi se na novom stadionu kapaciteta 71.500 mesta, sa motivima slova “X” na betonskim stubovima i dvostruko zakrivljenim krovom, a zvanična izgradnja počeće tokom 2028. godine.
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Plan ovog projekta je u razradi već deceniju i već je nekoliko varijanti precrtano, zbog čega su arhitekte morale da smišljaju nova rešenja. I ovo je, čini se, odnelo pobedu. Projekat su predstavile kuće “Foster+Partner” i “Manica” koje su takođe udruženim snagama pravile novi Vembli u Londonu.
Novi stadion nosiće ime po Đeneraliju, vodećoj osiguravajućoj kući. Zanimljivo, u evropskim takmičenjima novi dom fudbalskih velikana nosiće ime “Milano stadion”.
Ugovor je vredan 26.000.000 godišnje, u trajanju od 25 godina! To znači da će ceo ugovor vredeti 650.000.000 dolara i biće drugi najveći u istoriji fudbala. Na prvom mestu i dalje ostaju Atletiko Madrid i Rijad Er koji su za stadion Metropolitano potpisali ugovor vredan između 28.000.000 i 33.000.000 evra godišnje.
Eksterijer stadiona inspirisan je čuvenom katedralom Duomo, a ovakvo rešenje izabrano je kako bi se izdržala konstrukcija dvostruko zakrivljenog krova. Enterijer će biti spektakularan. Redovi će ići u 360 stepeni, dve navijačke grupe imaće svoje tribine, LED paneli će biti svuda po stadionu i moći će da “oboje” stadion u plavo-crne ili crveno-crne boje, zavisno od toga ko igra tog dana.
Plan je da stadion bude izgrađen za sezonu 2031/32, odnosno da bude spreman za Evropsko prvenstvo 2032. godine koje će Italija organizovati zajedno sa Turskom. Pored stadion biće izgrađena i urbana regija veličine 281.000 kvadratnih metara, uz mnoštvo javnih prostora, zelenih površina, ali i drugih sadržaja. Stadion će moći da organizuje i razne druge događaje, poput koncerata i drugih kulturno-umetničkih događaja.