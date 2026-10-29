Spektakularno predstavljanje novog stadiona Intera i Milana (VIDEO)

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

Plan ovog projekta je u razradi već deceniju i već je nekoliko varijanti precrtano, zbog čega su arhitekte morale da smišljaju nova rešenja. I ovo je, čini se, odnelo pobedu. Projekat su predstavile kuće “Foster+Partner” i “Manica” koje su takođe udruženim snagama pravile novi Vembli u Londonu.

Novi stadion nosiće ime po Đeneraliju, vodećoj osiguravajućoj kući. Zanimljivo, u evropskim takmičenjima novi dom fudbalskih velikana nosiće ime “Milano stadion”.

Ugovor je vredan 26.000.000 godišnje, u trajanju od 25 godina! To znači da će ceo ugovor vredeti 650.000.000 dolara i biće drugi najveći u istoriji fudbala. Na prvom mestu i dalje ostaju Atletiko Madrid i Rijad Er koji su za stadion Metropolitano potpisali ugovor vredan između 28.000.000 i 33.000.000 evra godišnje.