Matijase, drma ti se klupa: Everton išamarao Njukasl i čekirao kartu za četvrtfinale
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 22:37
Trener Njukasla biće pod još većim pritiskom posle poraza od Karamela i ispadanja u osmini finala Liga kupa - 1:3
U prvih nekoliko utakmica izgledalo je da bi Njukasl mogao da bude osveženje u Premijer ligi, ali kako vreme prolazi, igra i rezultati su sve lošiji, a trener Matijas Jaisle nalazi se pod velikim pritiskom. Neće mu ni večeras biti ništa lakše, pošto se njegova ekipa već posle osmine finala oprostila od takmičenja u Liga Kupu. Ozbiljan udarac za nemačkog stručnjaka koji je doveden s očekivanjima da uradi više od Edija Haua, a već sad se razmatra o tome da li je bolje rešenje.
Svrake su večeras spram sebe imali super motivisani Everton koji je na teren istrčao kao da igraju poslednju utakmicu u životu. Istina, imao je Njukasl terensku inicijativu, više šuteva na gol i posed, ali je malo dobio iz toga, ili ako pogledamo semafor - ništa. Dok su Karamele uspele da kazne maltene svaku grešku gostiju i obezbede plasman u četvrtfinale gde ih čeka meč protiv Flitvuda (3:1).
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Ekipa koju vodi Dejvid Mojes je kompaktnim blokom i savršenom organizacijom u defanzivi potpuno ugušila ofanzivu Njukasla u dobrom delu utakmice, a u ofanzivi su bili brzi, direktni i konkretni. Sve ono što Jaisleova ekipa nije bila. Takav pristup je na naplatu došao u 34. minutu kad je Džejms Garner šutem iskosa doneo vođstvo Karamelama.
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Na krilima toga, domaćin je nastavio da ugrožava rivala i dočekao grešku u finišu prvog dela. Tijerno Bari je uputio centaršut, niko nije gledao u Hejdena Heknija, a nekadašnji igrač Midlsbroa lako savladao Lukasa Horničeka. Od tog trenutka, igra Njukasla se totalno raspala. Tim sa severa Engleske imao je jalovu inicijativu, ali je kružio oko šesnaesterca domaćih kao kiša oko Kraguejvca, bez dovoljno rešenja u napadu kako bi zakuvao meč.
Sve je to Everton umeo znalački da kazni, sačeka kontru i u 69. minutu stavi tačku na utakmicu golom Barija, ali i dodatno dovede u pitanje status Matijasa Jaislea kome se klupa sve više drma.
LIGA KUP ENGLESKE, 1/8 FINALA
Utorak
Bredford - Piterboro 2:0 (1:0)
/Gilesfej 13, Filips 67/
Flitvud - Arsenal 1:1 (1:0) penali: 5:3
/Lupalo Bi 21 - Đekereš 50/
Sreda
Mančester Siti - Brajton 2:2 (1:1) /penalima 4:3/
/Kovačić 40, Reis 72 - Jalkuje 30, Ruter 47/
Bornmut - Aston Vila 3:0 (1:0)
/Adli 7, Kuk 51, Rodrigez 69/
Fulam - Kristal Palas 0:1 (0:1)
/Enketija 37/
Sanderlend - Brentford 3:2 (3:1)
/Talbi 26, Tuterov 29, Fofana 39 - Vilson 42, Tijago 90+4/
Liverpul - Čelsi 1:1 (1:1) /penalima 6:5/
/Gakpo 43pen - Rodžers 40pen/
Četvrtak
Everton - Njukasl 3:1 (1:0)
/Garner 34, Hekni 45, Bari 69 - Burn 88/