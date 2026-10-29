Matijase, drma ti se klupa: Everton išamarao Njukasl i čekirao kartu za četvrtfinale

U prvih nekoliko utakmica izgledalo je da bi Njukasl mogao da bude osveženje u Premijer ligi, ali kako vreme prolazi, igra i rezultati su sve lošiji, a trener Matijas Jaisle nalazi se pod velikim pritiskom. Neće mu ni večeras biti ništa lakše, pošto se njegova ekipa već posle osmine finala oprostila od takmičenja u Liga Kupu. Ozbiljan udarac za nemačkog stručnjaka koji je doveden s očekivanjima da uradi više od Edija Haua, a već sad se razmatra o tome da li je bolje rešenje.

Svrake su večeras spram sebe imali super motivisani Everton koji je na teren istrčao kao da igraju poslednju utakmicu u životu. Istina, imao je Njukasl terensku inicijativu, više šuteva na gol i posed, ali je malo dobio iz toga, ili ako pogledamo semafor - ništa. Dok su Karamele uspele da kazne maltene svaku grešku gostiju i obezbede plasman u četvrtfinale gde ih čeka meč protiv Flitvuda (3:1).