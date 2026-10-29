Vajler Beb: Šut će doći, ne opterećujem se

Još jednom je Nik Vajler Beb bio vojnik Ibona Navara. Crvena zvezda deklasirala je minhenski Bajern u meču 9. kola (103:73) i tako duplo kolo završila na savršen mogući način. Veliki doprinos dao je i nemački reprezentativac, koji je dobio pohvale od trenera i aplauze od strane navijača.

Posle meča, izneo je utiske.

"Veoma sam srećan i uzbuđen. Mislim da idemo u pravom smeru, posebno posle poraza od Partizana prošle nedelje. Drago mi je što smo nakon toga pokazali kakvu odbranu možemo da igramo, a istovremeno zadržali i napadački kvalitet. Lep je osećaj kada se rad koji ulažemo vidi na terenu", započeo je Vajler Beb. Čuvao je Obsta odlično. Šta je ključ kada se igra odbrana protiv takvog igrača?

"Samo treba stalno vršiti pritisak na njega i ne dozvoliti mu da dođe do vazduha. Mislim da je njegova najveća snaga to što pogađa teške šuteve i što ume da pogodi u trenucima kada vas to pomalo slomi. Zato je važno da ga konstantno pritiskamo, otežamo mu svaki šut koji može da uputi i držimo loptu što dalje od njega".

Nije još namestio ruku, šut tek treba da dođe.

"Veoma sam samouveren. Mislim da je šutiranje, kada je reč o mojoj igri i onome što mogu da pružim ovom timu, verovatno poslednja stvar na koju obraćam pažnju. Smatram da ovom timu najviše mogu da doprinesem razigravanjem saigrača, uključivanjem svih u igru i odbranom. Zato se ne opterećujem šutem, verujem da će i to doći kako sezona bude odmicala". Kristijan Koloko ostavio je snažan utisak posle dve odigrane utakmice.

"Mnogo znači našem timu. On je vrhunski igrač, mnogo nam je pomogao i doneo novu energiju i novu atmosferu u ekipu. Mislim da je to jedan od glavnih razloga zbog kojih smo pobedili u obe utakmice. Veoma je atletski građen i ima sjajne reakcije u igri. Može da izađe visoko na preuzimanje nakon bloka, a zatim da se vrati i blokira šut. Upravo takva zaštita reketa nam je potrebna i on nam u ovom trenutku mnogo znači".