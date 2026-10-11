Horor debi Jokanovića: Fenjeraš Vaduc deklasirao Bazel

“Ne možete da od nas očekujete da popravimo sve za nedelju dana”, govorio je Slaviša Jokanović na konferenciji za novinare pred takmičarski debi na klupi Bazela. Uporno isticao da nije problem ono o čemu svi u Švajcarskoj govore – kako će on, kao Srbin, da funkcioniše sa Đerdanom Šaćirijem? – već da je muka što mu je ekipa mlada i previše meka. Nažalost, potvrdilo se i na Jokanovićevom debiju, pošto je njegov Bazel pretrpeo težak poraz na gostovanju kod Vaduca – 0:3.

Da sve bude poraznije, tim iz Lihtenštajna, koji se samo takmiči u prvenstvu Švajcarske, sve do ovog kola je sa Lozanom delio poslednje mesto na tabeli Superlige. Između ostalog i zato što je primio čak 21 gol na devet utakmica. Protiv Bazela je ipak sačuvao mrežu netaknutom, pa možemo da kažemo da nije ni samo do odbrane Jokanovićevog tima. Mada treba reći da je poraz mogao da bude i ubedljiviji da Jonas Omlin među stativama nije u nekoliko navrata sprečavao potpuni debakl gostiju.