Horor debi Jokanovića: Fenjeraš Vaduc deklasirao Bazel
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 18:27
Problemi očigledno neće tek tako nestati
“Ne možete da od nas očekujete da popravimo sve za nedelju dana”, govorio je Slaviša Jokanović na konferenciji za novinare pred takmičarski debi na klupi Bazela. Uporno isticao da nije problem ono o čemu svi u Švajcarskoj govore – kako će on, kao Srbin, da funkcioniše sa Đerdanom Šaćirijem? – već da je muka što mu je ekipa mlada i previše meka. Nažalost, potvrdilo se i na Jokanovićevom debiju, pošto je njegov Bazel pretrpeo težak poraz na gostovanju kod Vaduca – 0:3.
Da sve bude poraznije, tim iz Lihtenštajna, koji se samo takmiči u prvenstvu Švajcarske, sve do ovog kola je sa Lozanom delio poslednje mesto na tabeli Superlige. Između ostalog i zato što je primio čak 21 gol na devet utakmica. Protiv Bazela je ipak sačuvao mrežu netaknutom, pa možemo da kažemo da nije ni samo do odbrane Jokanovićevog tima. Mada treba reći da je poraz mogao da bude i ubedljiviji da Jonas Omlin među stativama nije u nekoliko navrata sprečavao potpuni debakl gostiju.
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Nije baš ni do mladosti. Šaćiri je, dan posle 35. rođendana, igrao u startnih 11, a u prvoj postavi bio je samo jedan igrač U21 uzrasta, ali ni to nije pomoglo gostima. Marsel Monsberger, 25-godišnji napadač Vaduca, postigao je svoj peti i šesti gol u sezoni, da bi Lufti Dalipi, asistent za 1:0, postavio konačan rezultat.
Bazelov napad je zaspao. I navijači sada glasno traže odgovornost uprave, tačnije nekadašnjeg fudbalera, a sada vlasnika kluba Davida Degena, koji od dolaska u Bazel 2021. pokušava, bar po mišljenju tribine, manje da se bori za titule, a više da zaradi kupovinom mladih igrača koje će kasnije prodati uz profit.
Sada bi ipak morao da fokus pomeri ka rezultatima. Jer ovo jeste bio Jokanovićev takmičarski debi, ali je on već izgubio i prvu kontrolnu utakmicu protiv drugoligaša Vintertura i to sa 3:7. Nešto se dakle opasno pokvarilo u Bazelu.