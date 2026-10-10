Hrvatski klasik na Poljudu: Garsiju ne zanima šta Torcida želi, Livaja zakucan na klupi

Danas (15.00) je praznik na Poljudu, igra se najveći hrvatski derbi, klasik tamošnjeg šampionata. Modri su takođe imali krizu, poraz od Osijeka (2:4) i mršav remi sa Hapoel Ber Ševom u Ligi Evrope malo je zaljuljao klupu treneru Mariju Kovačeviću. Ipak, posle toga dva trijumfa i lidersko mesto pred duel na rasprodatom Poljudu.

15.00: (3,20) Hajduk (3,50) Dinamo (2,20)

Urugvajski stručnjak Gonzalo Garsija ne osluškuje šta kažu navijači, ne želi da odstupi od principa i to daje rezultat. Marko Livaja je od starta sezone prikucan za klupu. U velikom derbiju neće biti ni Adriona Pajazitija zbog povrede.

Garsija nikada nije pobedio Zagrepčane dok je kormilar Splićana, a ovo mu je peti obračun u šampionatu sa Dinamom na klupi Hajduka.

“Otkad sam trener ovde nismo dobili Dinamo. Nekoliko puta smo bili blizu, pogotovo onaj put u Zagrebu kada je bilo 1:1, ali tada nismo odigrali neku utakmicu. Želimo da pobedimo, znamo koliko je ovde ljudima važna pobeda nad Dinamom. I meni je važna“, rekao je Garsija, a prenosi Germanijak reči urugvajskog stratega.

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Ko o čemu, Splićani o Livaji koji je postigao gol u meču sa Kroacijom iz Zmijavaca.

“Srećan sam što je Livaja dao gol, ali neće početi meč“.

Posao Hajduku je olakšan i neigranjem zbog kartona na suprotnoj strani kapitena Dinama Josipa Mišića.

“Mislim da je Mišić najkompletniji vezista u Hrvatskoj. Mi nemamo Pajazitija. Dinamo ima 18 igrača koji mogu da budu starteri“, istakao je Garsija.