Hrvatski klasik na Poljudu: Garsiju ne zanima šta Torcida želi, Livaja zakucan na klupi
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 09:48
Dinamo se često gostio u Splitu poslednjih godina, ali ove sezone loše igra na gostovanjima. Kapiten Josip Mišić van stroja je pred veliki obračun u srcu Dalmacije (15.00) u devetom kolu HNL-a
Konačno je ugrejalo sunce proteklog leta Split i Dalmaciju. Nikad manja euforija, ali i nikad bolji rezultati u poslednjoj deceniji za Hajduk. Ostvaren je plasman u Ligu konferencije.
Taman kada se činilo da bi Bili mogli da priprete Dinamu u šampionatu, da se umešaju za tron koji nije osvojen više od dve decenije (poslednja kruna davne 2005.godine), usledilo je bolno otrežnjenje na Rujevici pred reprezentativnu pauzu. Rijeka je slavila sa 3:0.
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Danas (15.00) je praznik na Poljudu, igra se najveći hrvatski derbi, klasik tamošnjeg šampionata. Modri su takođe imali krizu, poraz od Osijeka (2:4) i mršav remi sa Hapoel Ber Ševom u Ligi Evrope malo je zaljuljao klupu treneru Mariju Kovačeviću. Ipak, posle toga dva trijumfa i lidersko mesto pred duel na rasprodatom Poljudu.
15.00: (3,20) Hajduk (3,50) Dinamo (2,20)
Urugvajski stručnjak Gonzalo Garsija ne osluškuje šta kažu navijači, ne želi da odstupi od principa i to daje rezultat. Marko Livaja je od starta sezone prikucan za klupu. U velikom derbiju neće biti ni Adriona Pajazitija zbog povrede.
Garsija nikada nije pobedio Zagrepčane dok je kormilar Splićana, a ovo mu je peti obračun u šampionatu sa Dinamom na klupi Hajduka.
“Otkad sam trener ovde nismo dobili Dinamo. Nekoliko puta smo bili blizu, pogotovo onaj put u Zagrebu kada je bilo 1:1, ali tada nismo odigrali neku utakmicu. Želimo da pobedimo, znamo koliko je ovde ljudima važna pobeda nad Dinamom. I meni je važna“, rekao je Garsija, a prenosi Germanijak reči urugvajskog stratega.
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Ko o čemu, Splićani o Livaji koji je postigao gol u meču sa Kroacijom iz Zmijavaca.
“Srećan sam što je Livaja dao gol, ali neće početi meč“.
Posao Hajduku je olakšan i neigranjem zbog kartona na suprotnoj strani kapitena Dinama Josipa Mišića.
“Mislim da je Mišić najkompletniji vezista u Hrvatskoj. Mi nemamo Pajazitija. Dinamo ima 18 igrača koji mogu da budu starteri“, istakao je Garsija.
Dinamo loše igra ove sezone van svog Maksimira. Ne računajući utakmice Kupa Hrvatske, samo je pobedio Žalgiris u Kaunasu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
“Bićemo bolji posle pauze, sigurno“, najavio je trener Kovačević, kome se drmala klupa posle kraha u sudaru sa Vikingom iz Stavangera i neulaska u Ligu šampiona.
Tradicija kaže da Dinamo bolje prolazi u poslednje vreme na Poljudu nego na Maksimiru. Protekle sezone oba puta su Modri slavili u Dalmaciji, sa 3:1 i 2:0. Na tri uzastopna duela na Poljudu slavili su Zagrepčani, uz gol-razliku 8:2. Prošle sezone, na četiri meča ovih timova u HNL-u viđene su tri pobede Dinama uz jedan remi na Maksimiru.
Osim kapitena Mišića, verovatno neće početi ni roviti Luka Stojković. Raduje sve u Dinamu forma povratnika na Maksimir Luke Ivanušeca, dok je u napadu predviđen prošle sezone najbolji strelac HNL-a Dion Drena Beljo. Zamena za Mišića mogao bi da bude Rus Kiril Kravcov.
HRVATSKA 1 – 9. KOLO
Petak
Gorica – Rudeš 1:2 (0:1)
/Bogojević 80pen – Skoko 37, Fernandes 48/
Subota
15.00: (3,20) Hajduk (3,50) Dinamo (2,20)
18.00: (2,00) Osijek (3,50) Istra (3,70)
Nedelja
15.00: (3,25) Lokomoiva Zagreb (3,45) Varaždin (2,20)
18.00: (5,80) Slaven (3,80) Rijeka (1,62)
***kvote su podložne promenama