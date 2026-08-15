Milanov veliki skalp sa Pavlovićem kao kapitenom: Četiri gola Mančester Junajtedu pred start sezone

Dvaput je Milan bio u zaostatku od jednog gola, s tim da je moglo da bude i ubedljivije kada je Šimon Marčinjak dosudio diskutabilan penal u korist Junajteda pred kraj prvog poluvremena. Filipo Teračijano je izgubio loptu pod pritiskom, Strahinja Pavlović uspeo odličnim uklizavanjem da blokira šut Tilemansa, ali je poljski arbitar procenio da je Koni De Vinter povukao sunarodnika za dres i pokazao na belu tačku. Ipak, šut Bruna Fernandesa odbranio je mladi Lorenco Torijani, koji je četvrti put ovog leta čuvao mrežu Milana od početka do kraja utakmice (protiv Seltika 2:2, Intera 1:1, Čelsija 0:3 i sada Mančester Junajteda 4:2).

Mogao bi 21-godišnji čuvar mreže u budućnosti češće da dobija šansu, što se ne može reći za dve godine starijeg Teračijana. Posle greške za pomenuti penal očajno je odigrao dodavanje ka golmanu u 51. minutu, koje je Patrik Dorgu pretvorio u 2:1. Igrao je nekadašnji štoper Verone prošle sezone standardno na pozajmici u Kremonezeu i sigurno se nadao da će uspeti da se nametne po dolasku Rubena Amorima, ali nije se proslavio u pripremnim mečevima, a posebno danas protiv Mančester Junajteda.

Prvi gol u meču postigao je Hari Megvajer posle kornera već u 2. minutu. Pokušavao je Junus Musa i rukama da ga zaustavi, ali uzalud. Izjednačio je Samjuel Čukvueze u 37, posle dve iznuđene greške Bruna Fernandesa pod pritiskom Milanovih igrača. Nesebičan je bio Gonsalo Ramos.

Portugalac se i sam upisao u strelce dvadesetak minuta pre kraja, za 3:2 u korist Milana i svoj prvi gol po dolasku iz Pari Sen Žermena. Odužio mu se raspoloženi Čukvueze centaršutom za rutinski trzaj glavom.