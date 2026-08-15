Milanov veliki skalp sa Pavlovićem kao kapitenom: Četiri gola Mančester Junajtedu pred start sezone
Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 19:09
Pune tribine u Vroclavu gledale uzbudljiv okršaj velikana - 4:2
Sledećeg vikenda kreću Premijer liga i Serija A, čiji su velikani Mančester Junajted i Milan ove subote pred punim tribinama u poljskom Vroclavu imali generalnu proveru. Uzbudljiv meč doneo je goleadu, preokrete i, na kraju, pobedu Rosonera sa 4:2 (1:1).
Ono što je za nas posebno značajno, jeste da je Strahinja Pavlović u ovoj utakmici dobio veliku čast da sa kapitenskom trakom predvodi saigrače. U odsustvu Majka Menjana i Matea Gabije, a sa Lukom Modrićem na klupi (ušao u 60. minutu) izabrao je Ruben Amorim srpskog štopera kao najodgovornijeg. Pamtiće Pavlović ovu utakmicu po tome što je prvi put bio kapiten Milana, ali i pobedi. Rezultatski nebitnoj, jer je reč o pripremnom periodu, ali će ishod i sam tok meča sigurno značiti na samopouzdanju Rosonerima za start sezone.
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Dvaput je Milan bio u zaostatku od jednog gola, s tim da je moglo da bude i ubedljivije kada je Šimon Marčinjak dosudio diskutabilan penal u korist Junajteda pred kraj prvog poluvremena. Filipo Teračijano je izgubio loptu pod pritiskom, Strahinja Pavlović uspeo odličnim uklizavanjem da blokira šut Tilemansa, ali je poljski arbitar procenio da je Koni De Vinter povukao sunarodnika za dres i pokazao na belu tačku. Ipak, šut Bruna Fernandesa odbranio je mladi Lorenco Torijani, koji je četvrti put ovog leta čuvao mrežu Milana od početka do kraja utakmice (protiv Seltika 2:2, Intera 1:1, Čelsija 0:3 i sada Mančester Junajteda 4:2).
Mogao bi 21-godišnji čuvar mreže u budućnosti češće da dobija šansu, što se ne može reći za dve godine starijeg Teračijana. Posle greške za pomenuti penal očajno je odigrao dodavanje ka golmanu u 51. minutu, koje je Patrik Dorgu pretvorio u 2:1. Igrao je nekadašnji štoper Verone prošle sezone standardno na pozajmici u Kremonezeu i sigurno se nadao da će uspeti da se nametne po dolasku Rubena Amorima, ali nije se proslavio u pripremnim mečevima, a posebno danas protiv Mančester Junajteda.
Prvi gol u meču postigao je Hari Megvajer posle kornera već u 2. minutu. Pokušavao je Junus Musa i rukama da ga zaustavi, ali uzalud. Izjednačio je Samjuel Čukvueze u 37, posle dve iznuđene greške Bruna Fernandesa pod pritiskom Milanovih igrača. Nesebičan je bio Gonsalo Ramos.
Portugalac se i sam upisao u strelce dvadesetak minuta pre kraja, za 3:2 u korist Milana i svoj prvi gol po dolasku iz Pari Sen Žermena. Odužio mu se raspoloženi Čukvueze centaršutom za rutinski trzaj glavom.
Prethodno je omaleni Aflađo Sise iskoristio lukavo dodavanje Čukvuezea za novo izjednačenje. Bio je to prvi gol 19-godišnjeg napadača i mladog reprezentativca Italije posle višemesečne povrede koja ga je sprečila da bude efikasniji na pozajmici u Katanzaru (šest golova).
Poslednji gol delo je Rubena Loftus-Čika u 72. minutu iz kontre koju je sam završio.
Kombinovali su večeras i Amorim i Majkl Kerik, dozirali minutažu igračima, tako da će sigurno biti još promena za utakmice 23. avgusta protiv Torina i dan ranije protiv Hala. Svakako, zadovoljniji poslednjom proverom pred start sezone je portugalski strateg. Bila je ovo i svojevrsna osveta Rumena Amorima Mančester Junajtedu.