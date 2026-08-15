Nikad ne zaboravi kako je na Mundijalu igrao Đed: Inter se setio svega i platio 30.000.000

Spens je u Totenhem stigao u julu 2022. godine iz Midlzbroa, u transferu vrednom oko 22.000.000 evra uz dodatne klauzule. Tokom svog mandata u Londonu, sakupio je 85 nastupa i postigao dva pogotka. Njegov razvoj tekao je kroz brojne pozajmice, uključujući angažmane u Renu, Lidsu i Đenovi, dok je vrhunac karijere u dresu Pevaca dostigao u maju 2025. godine, kada je tim trijumfovao u Ligi Evrope u Bilbau.

Njegov uspon na međunarodnoj sceni kulminirao je u septembru 2025. godine debijem za engleski državni tim. Usledio je iznenađujući poziv selektora Tomasa Tuhela za Svetsko prvenstvo ovog leta, gde je Spens bio standardan član postave tokom svih osam utakmica, uključujući polufinale protiv Argentine i meč za treće mesto protiv Francuske.

Neposredno pre zvanične potvrde transfera, Spens se putem društvenih mreža oprostio od kluba i navijača, opisavši svoj boravak u Totenhemu kao posebno poglavlje koje će zauvek nositi u srcu, posebno naglasivši uspeh u Bilbau. Ovaj odlazak usledio je svega nekoliko sati nakon što je Totenhem potvrdio i transfer kapitena Kristijana Romera u madridski Atletiko. U međuvremenu, klub se okrenuo jačanju defanzivne linije, pa je iz Liverpula stigao Endi Robertson kao slobodan igrač, koji će u narednom periodu voditi borbu za mesto u startnih jedanaest sa Destinijem Udogijem.