Vatromet u Smederevu i golovi Hadžića za prvo mesto u Mozzart Bet Prvoj ligi

Kao i protiv Borca, u prvoj utakmici u gradu pokraj Dunava, ovog popodneva je ponovo centralna figura bio bivši napadač Mladosti iz Lučana Irfan Hadžić. Protiv Čačana se nekadašnji reprezentativac istakao sa po golom i asistencijom, dok je protiv Bora on bio dvostruki strelac.

Već posle šest minuta je Hadžić otvorio doskorašnjeg člana trećeg ranga i jasno mu stavio do znanja da je ovo utakmica na kojoj nema šansu da traži svoj prvi bod. Veoma lepo je išla akcija po levom krilu, Vladimir Karajdžić je poslao loptu u prostor za beka Stefana Petkoskog Cimbaljevića, a mladi fudbaler koji je na pozajmici iz kragujevačkog Radničkog je iz prve poslao povratnu loptu na ivicu peterca. Tamo je Hadžiću ostalo dovoljno prostora, takođe iz prve je šutirao i doneo prednost Oklopnicima.

Bor je pokušavao da uspostavi igru, ali nije znao kako da uopšte priđe protivničkom šesnaestercu. S druge strane, Smederevci posle ranog pogotka nisu morali da žure, strpljivo su čekali pukotinu u odbrani protivnika i dočekali su je u 21. minutu.

Ponovo je Karajčić zabeležio “asistenciju za asistenciju”. Iza leđa protivničkih defanzivaca je pronašao Nikolu Kodžića, on je uputio centaršut, a na drugoj stativi ga je dočekao Hadžić. To je bila situacija kakve 33-godišnji napadač rutinski rešava – 2:0.

Ubrzo posle toga utakmica je prekinuta kako bi se fudbaleri osvežili, a odmah po nastavku igre Bor je doživeo novu katastrofu. U jednostavnoj situaciji, štoper Branislav Đukić se sam od sebe okliznuo, a to je Kodžić ispratio i pokupio mu loptu. Preostalo mu je zatim da rutinski savlada Branka Nikolića i definitivno reši pitanje pobednika.

Ipak, domaćin se nije zadovoljio time. Mijailovićeva ekipa je i dalje napadala, a to joj je donelo novi pogodak u 37. minutu. I malo je nedostajalo da Hadžić dođe do het-trika. Posle centaršuta sa desnog krila Luka Čakovan sputio glavom loptu u peterac, Hadžić za malo nije uspeo da je zakači, ali Miloš Vranjanin je utrčao i gurnuo je u mrežu.

U drugom poluvremenu bila je jasna ideja domaćina da potpuno ubije ritam i rutinski privede meč kraju. Tek je povremeno pretio, kao preko Bogdana Rmuša u 61. minutu. Obe ekipe su tokom pauze napravile po tri izmene, Mijailović sa namerom da odmori prvotimce, a Miljan Đurović da proba da razmrda ekipu.

Bor je pokušavao da visokim presingom dođe do lopte i makar počasnog pogotka. Ni to mu nije donelo puno toga, najbolje šanse su imali Strahinja Stojanović, pa na odbitak i Dejan Milićević, u 63. minutu.

Ništa konkretno nismo videli od gostiju sve do 77. minuta, kada su od neopreznog rezerviste Uroša Filipovića dobili jedanaesterac. Zaleteo se bek Oklopnika, sapleo Damjana Đokanovića i skrivio jedanaesterac. Međutim, izabranicima Miljana Đurovića ništa nije polazilo za nogom ovog popodneva, Ukrajinac Jevgeni Pavlov je šutirao katastrofalno i ne samo da je prebacio prečku, već je umalo poslao loptu i preko zaštitne ograde. Doduše, nikoga ne bi povredio, na toj tribini nije bilo nijednog navijača.

Bor je u 82. minutu ipak stigao do počasnog pogotka. Uz mnogo sreće. Milićević je sa nešto manje od 25 metara izveo slobodan udarac. Šutirao je direktno na gol, ali je pogodio stativu. Lopta se od nje odbila u nesrećnog golmana Nikolu Mirkovića, a od njega u mrežu.

To kao da je zadovoljilo i smirilo sve aktere na utakmici. Zato, sudija Aleksandar Nikolić nije želeo da tera igrače da ostaju na terenu posle 90. minuta, odmah je prekinuo utakmicu čim je isteklo vreme. Tim zviždukom Mozzart Bet Prva liga je zvanično dobila novog lidera, a srpski fudbal definitivno ozbiljnog kandidata za promociju u elitni rang.

SMEDEREVO 1924 – BOR 1919 4:1 (4:0)

/Hadžić 6, 21, Kodžić 25, Vranjanin 37 – Mirković 83ag/

Stadion FK Smederevo

Sudija: Aleksandar Nikolić (Leskovac)

Žuti kartoni: Mitrović, Vranjanin (Smederevo), Đokanović i Medić (Bor)

Smederevo 1924: Mirković, Petkoski Cimbaljević (od 65. Preradov), Vranjanin, Mitrović, Karajčić (od 46. Džozef), Hadžić (od 83. Kolarević), Kodžić (od 46. Milunović), Oreščanin, Luković (od 46. Filipović), Rmuš, Čakovan

Bor 1919: Nikolić, Šušić, Pavlov, Nuredini (od 46. Đokanović), Denić (od 46. Jorgovanović), Medić (od 46. Antonijević), Stojanović (od 84. Marinković), Srbijanac (od 46. Redžić), Đukić, Matejević, Milićević

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO

Petak

Loznica - Borac 2:3 (1:0)

/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/

Napredak - Metalac 2:1 (0:1)

/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/

Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)

/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/

Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)

/Matanović 48/

Subota

Proleter 023 – Dubočica 2:3 (0:0)

/Nikolašević 74, Savanović 88 - Đuričković 48pen, Anđelković 48, Ivić 82/

Smederevo 1924 – Bor 1919 4:0 (4:1)

/Hadžić 6, 21, Kodžić 25, Vranjanin 37 – Mirković 83ag/

19.00: Javor – OFK Vršac

21.00: (4,50) Jedinstvo Ub (3,45) TSC Bačka Topola (1,75)