Srpskom stručnjaku u pohodu na Ligu šampiona stiže pojačanje iz Turske

U to ime Spasić je odlučio da u redove kluba iz Bakua dovede Čarlsa Meninga. Reč je o momku koji je ovdašnjoj košarkaškoj javnosti vrlo dobro poznat. Mening je svoj profesionalni put posle školovanja na prestižnom LSU-u i Južnoj Alabami počeo upravo u Srbiji.

Amerikanac je ruki sezonu na evropskom tlu imao u dresu Metalca iz Valjeva, gde je u proseku beležio učinak od 12,4 poena, 3,8 skokova i isto toliko asistencija, da bi u februaru mesecu 2023. pojačao FMP. Ova sezona je novoj akviziciji Sabaha trasirala put u renomiranu Bundesligu, tačnije u Oldenburg, gde je eksplodirao. Amerikanac je za nemački tim postizao 16,5 poena, uz 2,8 skokova i 3,5 asistencija.

Međutim, ovakve partije su izostale u Napoliju u kojem je zaigrao posle Oldenburga, ali su prošlosezonska izdanja u Karšijaki nagovestila da bi mogao da se vrati na nivo partija tokom boravka u Nemačkoj (postizao 13,6 poena, 3,1 skok i 2,9 asistencija). Sada ga čekaju nova iskušenja u Ligi šampiona i Sabahu, a Lazar Spasić se nada da će u njemu dobiti igrača koji će moći da nosi ofanzivu tima iz Azerbejdžana.