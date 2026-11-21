Noslin nosi Lacio! Četiri gola i dve asistencije na četiri utakmice, Fratezi lobom „zakucao“ prvo mesto
Vreme čitanja: 10min | sub. 21.11.26. | 16:39
Holanđanin sa dva gola najzaslužniji za novu pobedu ekipe Đenara Gatuza, uz sjajan potez veziste na pozajmici iz Intera - 3:0
Glavni kvalitet ili bolje reći snaga Lacija u ovoj sezoni je to što je Đenaro Gatuzo uspeo da aktivira veliki broj igrača i igrački kadar napravi širim nego što je delovao pred početak sezone. Ipak, jedan igrač se posebno izdvaja i može se smatrati najboljim igračem Nebeskoplavih u ovoj sezoni. Tižani Noslin nosi Lacio na svojim leđima i drži ga čvrsto na vrhu tabele. Holanđanin je sa dva gola doneo pobedu Rimljanima u današnjoj utakmici protiv Lečea, čime je potvrdio izvanrednu formu i udaljio lidera na četiri boda od drugoplasiranog Intera - 3:0 (1:0).
Noslin je u poslednja četiri kola postigao isto toliko golova i upisao dve asistencije, a od početka sezone bio je strelac šest pogodaka, uz četiri asistencije, zahvaljujući čemu spada među najproduktivnije igrače Serije A.
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Gatuzov tim nije previše napadao, ali je bio direktan i konkretan kada je bilo najpotrebnije, ne dozvolivši protivniku da se ponada pozitivnom ishodu. Noslin je oba gola postigao ju pravo vreme. Prvi u 25. minutu kada je nadskočio svog čuvara i glavom zakucao loptu u mrežu na centaršut Gustava Isaksena, a drugi u 68. minutu, krunisavši asistenciju petom Keneta Tejlora. Veliko slavlje, ali i fenomenalnu jesen Gatuzovog tima u finišu meča uveličao je Davide Fratezi, efektnim lobom za postavljanje konačnog rezultata utakmice.
U završnici susreta viđeno je još uzbuđenja i promena koje su zaokružile ubedljiv trijumf Rimljana na Olimpiku. Posle pogodaka Fratezija, Gudmundson je u nadoknadi zatresao mrežu, ali je taj gol poništen zbog ofsajda.
Pored strelaca, zapažene uloge imali su i čuvari mreže - Mandas je u 38. minutu dvostrukom intervencijom sačuvao prednost Lacija posle udaraca Endrija i Gebelsa, dok je Falkone na drugoj strani u nekoliko navrata sprečio još teži poraz Lečea, uključujući odličnu odbranu kod pokušaja Fratezija glavom iz blizine u 76. minutu. Nikola Štulić je na teren ušao u 86. minutu, ali je bilo prekasno da bi ozbiljnije uticao na igru.
Lacio je pobedom otišao na bezbednu udaljenost od Intera i Rome, a proboj na četvrto mesto izvršio je Komo, koji je na svom terenu, golovima Ramona i Da Kunje, uz dvostrukog asistenta Kouta, rutinski savladao Kaljari - 2:0 (1:0).
Iako je Sesk Fabregas odlučio da meč počne bez Nika Pasa, što se u uvodnom delu osetilo po nešto sporijem ritmu i protoku lopte, domaći su poveli već u 24. minutu. Jan Kouto je poslao precizan centaršut sa desnog boka, a štoper Hakobo Ramon je glavom poslao loptu u mrežu. Kaljari je imao najbolju priliku da izjednači u 35. minutu, kada je Maldini spojio Mendija sa golom, ali je upravo Ramon čudesnim uklizavanjem u poslednjem trenutku sačuvao prednost svog tima.
U nastavku je usledio ključni detalj u 56. minutu, kada je Kouto još jednim tačnim centaršutem sa desne strane pronašao Da Kunju, a ovaj snažnim udarcem glavom pod prečku duplirao prednost Koma. Posle drugog gola domaća ekipa je rutinski umrtvila ritam i kontrolisala posed. U završnici meča domaći su umalo stigli i do ubedljivije prednosti, ali je Kaprile odbranio dva opasna pokušaja Lahda. U 93. minutu golman gostiju je skrenuo snažan šut Duvikasa na prečku, posle čega ni Niko Pas nije uspeo da odbitak sprovede u mrežu. Kaljari je tako upisao peti poraz u poslednjih šest ligaških utakmica, dok je Komo preuzeo četvrto mesto od Milana.
SERIJA 1 – 12. KOLO
Subota
Komo - Kaljari 2:0 (1:0)
/Ramon 24, Da Kunja 56/
Lacio - Leče 3:0 (1:0)
/Noslin 25, 68, Fratezi 90/
18.00: (10,0) Parma (5,70) Roma (1,25) MOZZART RELAX
20.45: (1,50) Napoli (4,20) Torino (5,90) MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (1,37) Juventus (4,70) Venecija (7,75) MOZZART RELAX
15.00: (1,70) Bolonja (3,70) Udineze (4,70) MOZZART RELAX
15.00: (2,60) Sasuolo (3,30) Đenova (2,60) MOZZART RELAX
18.00: (1,48) Milan (4,60) Frozinone (5,50) MOZZART RELAX
20.45: (5,00) Atalanta (4,40) Inter (1,55) MOZZART RELAX
Ponedeljak
20.45: (3,60) Monca (3,70) Fjorentina (1,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama