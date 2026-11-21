Gatuzov tim nije previše napadao, ali je bio direktan i konkretan kada je bilo najpotrebnije, ne dozvolivši protivniku da se ponada pozitivnom ishodu. Noslin je oba gola postigao ju pravo vreme. Prvi u 25. minutu kada je nadskočio svog čuvara i glavom zakucao loptu u mrežu na centaršut Gustava Isaksena, a drugi u 68. minutu, krunisavši asistenciju petom Keneta Tejlora. Veliko slavlje, ali i fenomenalnu jesen Gatuzovog tima u finišu meča uveličao je Davide Fratezi, efektnim lobom za postavljanje konačnog rezultata utakmice.

U završnici susreta viđeno je još uzbuđenja i promena koje su zaokružile ubedljiv trijumf Rimljana na Olimpiku. Posle pogodaka Fratezija, Gudmundson je u nadoknadi zatresao mrežu, ali je taj gol poništen zbog ofsajda.

Pored strelaca, zapažene uloge imali su i čuvari mreže - Mandas je u 38. minutu dvostrukom intervencijom sačuvao prednost Lacija posle udaraca Endrija i Gebelsa, dok je Falkone na drugoj strani u nekoliko navrata sprečio još teži poraz Lečea, uključujući odličnu odbranu kod pokušaja Fratezija glavom iz blizine u 76. minutu. Nikola Štulić je na teren ušao u 86. minutu, ali je bilo prekasno da bi ozbiljnije uticao na igru.