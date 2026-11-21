Počelo je sjajno. Možda ne toliko gledajući igru, ali srpski kadeti su pobedom nad Hondurasom (2:0) otvorili Svetsko prvenstvo u Kataru.

Strelac oba gola bio je Tadija Samardžić, koji je na poluvremenu ušao u igru s klupe. Najpre se našao na pravom mestu u pravo vreme da odbitak pošalje u mrežu, a onda je nebeskim skokom i udarcem glavom postigao drugi pogodak.