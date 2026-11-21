Igrač utakmice Tadija Samardžić: Osećamo se neverovatno, nisam očekivao
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Vreme čitanja: 1min | sub. 21.11.26. | 16:17
„Samo da nastavimo kao tim“, poručuje strelac golova za pobedu Srbije
Počelo je sjajno. Možda ne toliko gledajući igru, ali srpski kadeti su pobedom nad Hondurasom (2:0) otvorili Svetsko prvenstvo u Kataru.
Strelac oba gola bio je Tadija Samardžić, koji je na poluvremenu ušao u igru s klupe. Najpre se našao na pravom mestu u pravo vreme da odbitak pošalje u mrežu, a onda je nebeskim skokom i udarcem glavom postigao drugi pogodak.
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Posle svega, očekivano, Samardžić je proglašen za Igrača utakmice i dobio je trofej.
„Osećamo se neverovatno. Nisam ovo očekivao. Da postignem dva gola i pomognem reprezentaciji da pobedi, ne znam šta bih više poželeo. Mnogo će nam ovo značiti u nastavku turnira”, priznao je Samardžić posle utakmice u izjavi za sajt Fudbaskog saveza Srbije.
Očekuje mladi fudbaler da će ova pobeda dati krila orlićima za nastavak turnira.
“Samo da nastavimo kao tim i biće ovo dobar turnir za nas. Drago mi je i zbog navijača, moje porodice koja je bila uz mene. Hvala svima što su došli da budu uz nas”, poručio je Samardžić.