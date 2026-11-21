Morao je Albert Rijera da improvizuje posle reprezentativne pauze i u nedostatku klasičnih napadača Arnautovića , Dijenga i Kataija , u špic „posadi“ kapitena Ivanića . I nije mogao španski stručnjak da pobegne od zle senke, koja ga prati u dobrom delu mandata u Ljutice Bogdana. Bilo je povremeno lepo videti kako se pasovima iz prve domaćini itvlače iz presinga, i kako su usvojili neke od zahtevnih menhanizama Alberta Rijere . Dešavalo se da crveno-beli vežu pet pasova iz prve, ali u poslednjoj trećini terena nisu imali dovoljno oštrice, niti cinizma da naplate kvalitet više. Radnik se, prema očekivanjima, predstavio u Ljutice Bogdana u neštoj defanzivnoj varijanti, ali nije tim Zorana Rendulića šaničio u trenucima Zvezdine inicijative. Čekali su pravi trenutak da izvuku loptu i potom gađao sigurno najboljeg igrača tima Vukašina Bogdanovića .

Radnik je defanzivno odigrao vrlo pristojan meč, mučio je Crvenu zvezdu organizovano i gustom defanzivom, ali je mogao da dobije mnogo više na Marakani. Pre nego što je Lučić povukao kontru za pobedonosni pogodak, Marin Novaković se nekako ušunjao iza leđa odbrane domaćina i izgubio duel sa Mateusom . Promašaji su se brojalii na drugoj strani, pre svega u režiji kapitena Ivanića koji je kao privremeni špic mogao i morao da stavi i zarez i tačku na težak duel za gledanje još u prvom poluvremenu. Učinio je to, ipak, u nadoknadi drugog poluvremena kada se posle ukradene lopte sam kao duh prošetao sa svoje polovine terena do Radnikovog gola.

Nije Radnik zapretio, ali je znao u svakom trenutku da otežava posao crveno-belima. Morala je Zvezda da napada na postavljenu odbranu, što bez igrača posebnog kova nije lako. Bilo je vidljivo da Mirko Ivanić nije u svom prirodnom okruženju, iako je za 45 minuta vrlo lako mogao da potpiše het-trik. Udarac iz neposredne blizine mu je odbranio Ranđelović, potom je neometan pogodio stativu sa pet metara, da bi u zaostavnom vremenu prvog poluvremena katastrofalno izveo jedanesterac, nakon što je Stojanović bespotrebno srušio Radeta Krunića.

Zvezda je, narodski rečeno, suviše igrala u širinu. Lako dolazila do 25 metara, ali je potom komplikovala i čekala da se otvori prostor. Raspoložen je bio Vladimir Lučić u uvodnoj fazi meča, korektno je i u defanzivni delovao Tomaš Hendel, posebno i situaciji kada su crveno-beli igrali presing i izlazili visoko. Mogao je ponovo značajniji udeo da da Loiz Loizau, mada mu je potencijalnu asistenciju uništio Mirko Ivanić.

Malo toga je moglo da se vidi na početku drugog poluvremena, mada je Albert Rijera sa terena povukao vidno iscrpljenog Kostova i Loizaua. Izgubili su i ono malo tečnosti crveno-beli, ali u pravom trenutku postigli pogodak. Međutim, nisu prodisali. Opet je tu bilo mnogo igrače u širinu i malo. Istina, očekivalo se i da Radnik bude malo kuražniji i svesno rizikuje... Mada se posle jednog kornera lopta šetala po Zvezdinom petercu.

MOZZART BET SUPERLIGA - 16. KOLO

CRVENA ZVEZDA – RADNIK 2:0 (0:0)

/Bukari 58, Ivanić 90+3/

Beograd

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Mladen Jakovljević

CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus 6,5 – Gudelj 6, Veljković 6, Nakajama 6 – Gaštarov 6,5, Krunić 6,5 – Hendel 6, Lučić 6 (od 71. Kim) – Loizu 5,5 (od 46. Bukari 6,5), Kostov 5,5 (od 46. Abu Fani 6) – Ivanić 6.

RADNIK (4-5-1): Ranđelović 6,5 – Lakić 6 (od 80. Pejović), Spasić 6, Sanja 5m5 (od 46. Ilić 6), Abubakar 5,5 (od 71. Žunić) – Jovanović 5,5 (od 71. Kljun), Novaković 5, Popović 6, Šukurov 6, Stojanović 5 – Bogdanović 6.

Igrač utakmice: Osman Bukari

MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO

***Sve utakmice su u sklopu MOZZART RELAXA

Subota

Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)

/Arijibi 32/

Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)

/Bukari 58, Ivanić 90+3/

Mladost Lučani - Železničar u toku

17.00: (2,40) OFK Beograd Mozzart Bet (3,50) Novi Pazar (2,80)

Nedelja

13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35)

15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25)

17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57)

***Kvote su podložne promenama