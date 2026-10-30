I dalje je Olivije Žiru u punoj snazi

Malo su i stopostotnih šansi napravili učenici Davida Ančelotija. Međutim, perspektivni italijanski trener povukao je sredinom drugog poluvremena vrlo smislen potez. Podigao je sa klupe Olivija Žirua, uveo ga u igru u 73. minutu i dobio čist profit.

Bilo je potrebno samo 13 minuta Žiruu da namiriše nešto slabiju intervencimju golmana gostiju Risera i odbitak sa pet metara spakuje u mrežu.

Promenio je tok utakmice Žiru svojim ulaskom na teren. Mnogo je opasnije delovao Lil, počeo centaršutevima da stvara nelagodu Lansu, koji je na kraju poklekao.

Pre učaska Žirua bio je to vrlo tanak meč. Tovan je imao kolosalnu šansu za Lans početkom drugog poluvremena kada je od centra krenuo sam ka golu domaćina. Međutim, dao je u jednom trenutku nešto jači for, dovoljno da mu Ozer skine loptu sa noge.

Lilje pobedom nad Lansom nastavio da prati PSŽ i učvrstio se na drugoj poziciji Lige 1.

FRANCUSKA 1 – 9. KOLO

Petak

Avr - PSŽ 1:5 (1:2)

/Džoš Madža 18 - Godts 26, Hakimi 28, 55, 69, Majulu 62/

Nica - Ren 5:2 (3:1)

/Vai 12 pen, 34 pen, Klaus 45+2, Amura 52, 73 - Šimanski 15, Dia 58 pen/

Lil - Lans 1:0 (0:0)

/Žiru 83/

Subota

20.45: (2,35) Troa (3,60) Le Man (2,90) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (1,83) Strazbur (4,00) Okser (3,90) MOZZART RELAX

17.15: (1,40) Lion (4,90) Anže (6,75) MOZZART RELAX

17.15: (2,35) Pariz (3,60) Monako (2,90) MOZZART RELAX

20.45: (1,95) Olimpik Marselj (4,00) Tuluz (3,45) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama