I dalje je Olivije Žiru u punoj snazi
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 22:57
Lil odigrao prosečan meč, ali slavio protiv Lansa zahvaljujući pogotku veterana – 1:0
Ima mlađih, ima hajpovanih, ima onih koji su trenutno produktivniji, ali teško da ima mnogo boljih u francuskoj ligi od Olivija Žirua. I ove godine nekada jedan od najboljih napadača sveta trebalo je da bude ispomoć u sistemu Lila. Neko ko će u retkim situacijama da dobija šansu.
Ali, ispostavlja se, da će u brojnim mečevima Olivije Žiru biti kiseonik za nekadašnjeg rivala Crvene zvezde u Ligi Evrope. Mučile su se Doge ove večeri sa Lansom, igrala krajnje prosečan meč. Ali su pobedile zahvaljujuži Žiruu – 1:0
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Malo su i stopostotnih šansi napravili učenici Davida Ančelotija. Međutim, perspektivni italijanski trener povukao je sredinom drugog poluvremena vrlo smislen potez. Podigao je sa klupe Olivija Žirua, uveo ga u igru u 73. minutu i dobio čist profit.
Bilo je potrebno samo 13 minuta Žiruu da namiriše nešto slabiju intervencimju golmana gostiju Risera i odbitak sa pet metara spakuje u mrežu.
Promenio je tok utakmice Žiru svojim ulaskom na teren. Mnogo je opasnije delovao Lil, počeo centaršutevima da stvara nelagodu Lansu, koji je na kraju poklekao.
Pre učaska Žirua bio je to vrlo tanak meč. Tovan je imao kolosalnu šansu za Lans početkom drugog poluvremena kada je od centra krenuo sam ka golu domaćina. Međutim, dao je u jednom trenutku nešto jači for, dovoljno da mu Ozer skine loptu sa noge.
Lilje pobedom nad Lansom nastavio da prati PSŽ i učvrstio se na drugoj poziciji Lige 1.
FRANCUSKA 1 – 9. KOLO
Petak
Avr - PSŽ 1:5 (1:2)
/Džoš Madža 18 - Godts 26, Hakimi 28, 55, 69, Majulu 62/
Nica - Ren 5:2 (3:1)
/Vai 12 pen, 34 pen, Klaus 45+2, Amura 52, 73 - Šimanski 15, Dia 58 pen/
Lil - Lans 1:0 (0:0)
/Žiru 83/
Subota
20.45: (2,35) Troa (3,60) Le Man (2,90) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (1,83) Strazbur (4,00) Okser (3,90) MOZZART RELAX
17.15: (1,40) Lion (4,90) Anže (6,75) MOZZART RELAX
17.15: (2,35) Pariz (3,60) Monako (2,90) MOZZART RELAX
20.45: (1,95) Olimpik Marselj (4,00) Tuluz (3,45) MOZZART RELAX
Ponedeljak
20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama