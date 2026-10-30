REZZIME DANA (petak): Ren i Majnc baš razočarali...

ZAOKRUŽENO

AVR – PARI SEN ŽERMEN (tip 2, kvota 1,30) – rezultat 1:5

Niti smo konstatacijom iz naslova izmislili toplu vodu, niti je bogzna kakav podvig zablistati protiv jedine ekipe koja u, sada već, devet odogranih kola ne zna za pobedu u Ligi 1. Ali, ovo što je Ašraf Hakimi uradio u duelu protiv Avra ostaće zapisano u nekim istorijskim knjigama. A, pre svega u njegovim ličnim bilansima. Sa pozicije desnog beka, postigao je tri gola i zabeležio dve asistencije u 'petardi' dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope nad „fenjerašem“ francuskog šampionata – 5:1 (2:1).

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KONJA – GALATASARAJ (tip 2, kvota 1,57) – rezultat 0:4

Tim Okana Buruka uhvatio je zalet i krupnim koracima korača ka novoj, petoj uzastopnoj tituli. Šamar koji mu je Trabzon opalio sredinom septembra imao je željeno dejstvo na istanbulski tim koji je od tada nezaustavljim u domaćem šampionatu, ušavši u seriju koju je nastavio ovog petka na gostovanju Konji na otvaranju desetog kola - 4:0 (2:0).

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LIL - LANS (tip 1, kvota 2,65) - rezultat 1:0

Ima mlađih, ima hajpovanih, ima onih koji su trenutno produktivniji, ali teško da ima mnogo boljih u francuskoj ligi od Olivija Žirua. I ove godine nekada jedan od najboljih napadača sveta trebalo je da bude ispomoć u sistemu Lila. Neko ko će u retkim situacijama da dobija šansu. Mučile su se Doge ove večeri sa Lansom, igrala krajnje prosečan meč. Ali su pobedile zahvaljujuži Žiruu – 1:0

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ŠEFILD JUNAJTED – REKSAM (tip 1, kvota 2,30) - rezultat 1:0

Šefild Junajted nije izneverio poverenje kladilaca koji su najviše gađali keca. Domaćin je do prednosti stigao u 30. minutu pogotkom Bena Breretona Dijaza, što se ispostavilo kao odlučujući trenutak utakmice. Reksam nije uspeo da pronađe odgovor, pa je minimalna pobeda Šefilda bila sasvim dovoljna za naplatu tiketa. Nije bilo goleade, ali za one koji su jurili jedinicu, sve je prošlo po planu.

VAREGEM – KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,35) – rezultat 2:4

Spektakularna je forma Klub Briž. Belgijski velikan je ove večeri zabeležio pobedu i na osmoj uzastopnoj utakmici u svim takmičenjima, a ne treba zaboraviti da su u tom nizu kapitulirali i Inter i Lans u Ligi šampiona. Sada je nastradao rival iz lige Zulte Varegem, a Briž je kao gost trijumfovao 4:2. Po jedan gol za tim sa stadiona Jan Brejdel dali su Ugo Vetlesen, Karlos Forbs, Nikolo Tresoldi i Hans Vanaken.

KASA PIJA – SPORTING (tip 2, kvota 1,30) – rezultat 0:2

Ruiju Boržesu je izmicala stolica, a onda se, pravo niotkuda, pojavio – Pedro Lima. Brazilski ofanzivni vezista pristigao ovog leta iz druge lige postigao je oba gola u pobedi nad Maritimom u Liga kupu pre tri dana, a onda ove večeri jedini sve do poslednjeg minuta sudijske nadoknade u premijernoj utakmici 10. kola Primeire protiv Kasa Pije. Lavovi su nekako preživeli gostovanje pretposlednjem timu na tabeli i slavili rezultatom 2:0.

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PRECRTANO

ELVERZBERG - MAJNC (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 4:1

Elverzberg ne prestaje da pomera granice u svojoj debitantskoj sezoni u Bundesligi. Klub iz istoimenog sela na jugozapadu Nemačke od svega 7.500 stanovnika nastavio je da prkosi očekivanjima, a ovoga puta njegovu snagu na sopstvenoj koži osetio je Majnc, koji je u utakmici osmog kola nemačkog prvenstva doživeo ubedljiv poraz - 1:4 (0:3). Ipak, rezultat će možda ostati u senci spektakularnog pogotka kojim je domaćin u sudijskoj nadoknadi krunisao jednu od svojih najboljih partija ove jeseni.

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NICA – REN (tip 2, kvota 2,55) - rezultat 5:2

Kladioci su verovali u Ren i dvojku po kvoti 2,55, ali su se prilično opekli na Azurnoj obali. Nica je odigrala sjajnu utakmicu i slavila sa ubedljivih 5:2, a centralna figura bio je Eli Vai sa het-trikom, od čega je dva gola postigao iz penala. Gosti su uspeli da izjednače na 1:1, kasnije i da smanje na 4:2, ali nisu imali rešenje za raspoloženog domaćina. Popularna dvojka tako je ostala daleko od prolaza.

DANDALK – ŠAMROK (tip 2, kvota 1,87) - rezultat 3:1

Kiks Šamroka pokvario je račune našim igračima koji su najviše verovali u dvojku. Aktuelni šampion Irske poveo je u 23. minutu autogolom Roba Kornvola i činilo se da sve ide u očekivanom pravcu, ali je Dandalk u nastavku potpuno preokrenuo utakmicu. Daril Horgan je izjednačio u 57. minutu, a Sijan Dilon sa dva gola u razmaku od svega tri minuta doneo domaćinu trijumf od 3:1. Umesto naplate na papiru izgledne dvojke, kladioci su dobili jedno od neprijatnijih iznenađenja večeri.

VILJAREAL – ESPANJOL (tip 1, kvota 1,40) – rezultat 0:1

Eder Sarabija još nije seo na klupu, gostovanje Viljarealu na otvaranju 11. kola Primere morao je da isprati sa tribine, ali se na kraju ispostavilo da je samo imao još lepši pogled na ono što se odigralo na Keramiki - pobedu svog novog tima. I to prvu u mesec i po dana - 1:0 (1:0).

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