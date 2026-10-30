Traje čarolija seoskog bundesligaša: Umetničko delo od makazica i lepršava igra vredna petog mesta
Vreme čitanja: 10min | pet. 30.10.26. | 22:45
Maleni Elverzberg nastavlja da oduševljava, zabeležio četvrtu pobedu na osam utakmica u najvišem rangu nemačkog fudbala
Elverzberg ne prestaje da pomera granice u svojoj debitantskoj sezoni u Bundesligi. Klub iz istoimenog sela na jugozapadu Nemačke od svega 7.500 stanovnika nastavio je da prkosi očekivanjima, a ovoga puta njegovu snagu na sopstvenoj koži osetio je Majnc, koji je u utakmici osmog kola nemačkog prvenstva doživeo ubedljiv poraz - 1:4 (0:3). Ipak, rezultat će možda ostati u senci spektakularnog pogotka kojim je domaćin u sudijskoj nadoknadi krunisao jednu od svojih najboljih partija ove jeseni.
Igrao se 90+1. minut kada je Kol Kembel, dvadesetogodišnji fudbaler Elverzberga, izveo potez za televizijske špice. Amerikanac je najpre uposlio Mikelsona, koji mu je uzvratio centaršutem u kazneni prostor. Kembel je loptu primio grudima, a zatim, gotovo bez razmišljanja, izveo spektakularne makazice iz poluležećeg položaja i levom nogom je zakucao u bliži ugao. Golman Robin Centner ostao je potpuno nemoćan, a domaća publika dobila je trenutak koji će se dugo pamtiti.
Izabrane vesti
Bio je to pogodak za 4:0, prava fudbalska poslastica i najlepši mogući završetak večeri u kojoj je Elverzberg potpuno nadigrao mnogo iskusnijeg bundesligaša. Majnc je samo minut kasnije preko Benedikta Holerbaha uspeo da postigne počasni pogodak, ali nije mogao da pokvari slavlje domaćih. Elverzberg je došao do 16. boda u sezoni iz osam utakmica i sada je peti na tabeli u Bundesligi.
A Elverzberg je gostima stavio do znanja šta ih čeka već u sedmom minutu. Posle neoprezno izgubljene lopte Filipa Mvenea, domaćin je dobio slobodan udarac sa dvadesetak metara. Feliks Kajdel primetio je loše postavljen živi zid Majnca i preciznim udarcem kroz njegovu sredinu pogodio desni ugao Centnerovog gola. Bio je to prvi udarac Elverzberga na utakmici i odmah pogodak.
Majnc, kojem se posle povrede na gol vratio Centner, nije uspevao da pronađe odgovor na agresivnu i organizovanu igru domaćina. U 26. minutu usledio je novi udarac. Majnc je izgubio loptu uz aut-liniju, David Mokva je pokrenuo kontranapad i proigrao Fransisa Onjeku, koji je odoleo pritisku Paula Nebela i preciznim udarcem u dalji ugao udvostručio prednost.
Gosti su tek tada počeli da pokazuju znake života, ali su do odlaska na odmor primili još jedan pogodak. Posle kornera i loše intervencije Centnera, lopta je stigla do Morisa Kratenmahera, kog nisu uspeli da zatvore ni Nadijem Amiri ni Nebel. Mladi fudbaler Elverzberga prizemnim udarcem u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena pogodio je za ogromnih 3:0. A, onda su do kraja viđena još dva prethodno opisana gola u nadoknadi vremena.
Tako je Elverzberg, uprkos eliminaciji iz Kupa Nemačke tokom nedelje, pokazao da njegova bundesligaška bajka ne predstavlja prolaznu senzaciju. Novajlija je očitao fudbalsku lekciju Majncu, a spektakularni Kembelov pogodak poslužio je kao šlag na torti. U narednom kolu Elverzberg očekuje gostovanje Borusiji Dortmund, dok Majnc dočekuje Bajern. Ako je suditi po ovom izdanju, tim iz malog nemačkog mesta nema nameru da se uplaši ni najvećih imena Bundeslige.
BUNDESLIGA – 8. KOLO
Petak
Elverzberg - Majnc 4:1 (3:0)
/Kajdel 7, Onjeka 26, Kratenmaher 45+1, Kembel 90+1 - Holerbah 90+2/
Subota
15.30: (2,90) Augzburg (3,90) Frajburg (2,20) - MOZZART RELAX
15.30: (2,00) Borusija Menhengladbah (4,10) Paderborn (3,25) - MOZZART RELAX
15.30: (1,80) Bajer Leverkuzen (4,40) Štutgart (3,60) - MOZZART RELAX
15.30: (3,70) Šalke (4,20) RB Lajpcig (1,82) - MOZZART RELAX
15.30: (2,70) Verder (3,80) Hofenhajm (2,35) - MOZZART RELAX
18.30: (1,35) Bajern Minhen (5,40) Borusija Dortmund (7,25) - MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,60) Union Berlin (3,60) Keln (2,55) - MOZZART RELAX
17.30: (1,62) Ajntraht Frankfurt (4,40) Hamburger (4,70) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama