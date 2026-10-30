Traje čarolija seoskog bundesligaša: Umetničko delo od makazica i lepršava igra vredna petog mesta

Elverzberg ne prestaje da pomera granice u svojoj debitantskoj sezoni u Bundesligi. Klub iz istoimenog sela na jugozapadu Nemačke od svega 7.500 stanovnika nastavio je da prkosi očekivanjima, a ovoga puta njegovu snagu na sopstvenoj koži osetio je Majnc, koji je u utakmici osmog kola nemačkog prvenstva doživeo ubedljiv poraz - 1:4 (0:3). Ipak, rezultat će možda ostati u senci spektakularnog pogotka kojim je domaćin u sudijskoj nadoknadi krunisao jednu od svojih najboljih partija ove jeseni.

Igrao se 90+1. minut kada je Kol Kembel, dvadesetogodišnji fudbaler Elverzberga, izveo potez za televizijske špice. Amerikanac je najpre uposlio Mikelsona, koji mu je uzvratio centaršutem u kazneni prostor. Kembel je loptu primio grudima, a zatim, gotovo bez razmišljanja, izveo spektakularne makazice iz poluležećeg položaja i levom nogom je zakucao u bliži ugao. Golman Robin Centner ostao je potpuno nemoćan, a domaća publika dobila je trenutak koji će se dugo pamtiti.