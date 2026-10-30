Pedro Lima - Sportingov heroj iz trećeg plana
Vreme čitanja: 2min | pet. 30.10.26. | 23:23
Brazilski vezista drugi put u četiri dana doneo pobedu Lavovima iz Lisabona
Teška vremena nekad izrode potpuno neočekivane heroje. A, nisu laka za Sporting, koji je doživeo dva vrlo neugodna i bolna poraza na domaćem terenu, najpre od LASK-a u Ligi šampiona, pa onda i od Akademiko Viseua u šampionatu Portugalije.
Ruiju Boržesu je izmicala stolica, a onda se, pravo niotkuda, pojavio – Pedro Lima. Brazilski ofanzivni vezista pristigao ovog leta iz druge lige postigao je oba gola u pobedi nad Maritimom u Liga kupu pre tri dana, a onda ove večeri jedini sve do poslednjeg minuta sudijske nadoknade u premijernoj utakmici 10. kola Primeire protiv Kasa Pije. Lavovi su nekako preživeli gostovanje pretposlednjem timu na tabeli i slavili rezultatom 2:0.
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Zanimljiv karijerni put prošao je Lima. Jednu sezonu proveo je čak i u Osijeku, kao pozajmljeni fudbaler Palmeirasa, ali nije ostavio dublji trag. Vratio se u domovinu, a Sporting ga je ovog leta Avesu platio četiri miliona evra. Ovo večeras mu je prvi start u sezoni u prvenstvu i odmah uloga heroja. U 13. minutu našao se na pravom mestu da, posle duge akcije svojih saigrača, tačno na petercu postavi levu nogu i loptu bukvalno preusmeri u mrežu.
Sporting je dominirao čitavim tokom meča, nizale su se prilike Luisa Suareza i Sekeire. Neretko se to završi kaznom na drugoj strani, ovog puta na sreću gostiju nije, već pogotkom Genija Katama u 90+4. minutu.
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PRIMEIRA – 10. KOLO
Petak
Kasa Pija - Sporting 0:2 (0:1)
/Pedro Lima 13, Katamo 90+4/
Subota
16.30: (2,75) Moreirense (3,40) Estrela Amadora (2,50)
21.30: (1,15) Porto (7,00) Estoril (16,0)
Nedelja
16.30: (1,82) Aruka (3,80) Nasional (4,10)
19.00: (1,90) Akademiko Viseu (3,70) Rio Ave (3,80)
19.00: (3,45) Maritimo (3,25) Santa Klara (2,20)
21.30: (1,85) Braga (3,60) Famalikao (4,20)
Ponedeljak
21.15: (2,90) Žil Visente (3,25) Gimarais (2,50)
21.15: (1,17) Benfika (6,50) Alverka (16,0)
***kvote su podložne promenama