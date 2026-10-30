Pedro Lima - Sportingov heroj iz trećeg plana

Teška vremena nekad izrode potpuno neočekivane heroje. A, nisu laka za Sporting, koji je doživeo dva vrlo neugodna i bolna poraza na domaćem terenu, najpre od LASK-a u Ligi šampiona, pa onda i od Akademiko Viseua u šampionatu Portugalije.

Ruiju Boržesu je izmicala stolica, a onda se, pravo niotkuda, pojavio – Pedro Lima. Brazilski ofanzivni vezista pristigao ovog leta iz druge lige postigao je oba gola u pobedi nad Maritimom u Liga kupu pre tri dana, a onda ove večeri jedini sve do poslednjeg minuta sudijske nadoknade u premijernoj utakmici 10. kola Primeire protiv Kasa Pije. Lavovi su nekako preživeli gostovanje pretposlednjem timu na tabeli i slavili rezultatom 2:0.