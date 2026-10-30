Viljareal je velikodušan domaćin, deli šakom i kapom - častio se i Espanjol
Vreme čitanja: 4min | pet. 30.10.26. | 23:30
Katalonski tim upisao prvi ligaški trijumf posle mesec i po dana, samo dva dana nakon što je smenio trenera
Da je bilo prijatno - nije ni najmanje. Štaviše, bilo je vrlo ponižavajuće. Ali ako se po jutru dan poznaje, eliminacija od četvrtoligaša u Kupu kralja mogla bi da bude nešto najbolje što se Espanjolu desilo na startu sezone. Jer dan nakon blamaže u najmasovnijem takmičenju španskog fudbala tim iz Katalonije smenio je trenera, doveo novog i krenuo u pobednički pohod.
Eder Sarabije još nije seo na klupu, gostovanje Viljarealu na otvaranju 11. kola Primere morao je da isprati sa tribine, ali se na kraju ispostavilo da je samo imao još lepši pogled na ono što se odigralo na Keramiki - pobedu svog novog tima. I to prvu u mesec i po dana - 1:0 (1:0).
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S obzirom na dovečerašnju formu gostiju ovakav epilog možda bismo mogli da okarakterišemo kao iznenađenje, ali kada u obzir uzmemo Viljarealov učinak kod kuće i nije baš. Tim Injiga Pereza je, računajući i večerašnju utakmicu, pred svojim navijačima osvojio samo četiri od mogućih 15 bodova u Primeri... Mada je tokom prvog poluvremena delovalo da će prigliti još makar jedan.
Ofanzivno poprilično neinspirativna ekipa Espanjola bila je poprilično nemoćna da kreira iole ozbiljniju priliku. Ipak, jednu od retkih koju je stvorila pretvorila je u pogodak vredan celog plena. Trenutak odluke dogodio se na isteku sat vremena igre kada je štoper gostiju Leandro Kabrera na centaršut Brajana Saragose ispred peterca postavio stopalo i uz pomoć prečke zatresao mrežu rivala.
Nije ni domaćin stvorio bogzna koliko kvalitetnih prilika, mada je, statistički gledano, znatno više pretio. S tim da ga je u velikoj meri poremetilo ti što je već u 15. minutu ostao bez jednog od lidera tima - napadača Đerara Morena, koji je obnovio povredu mišića i bio primoran da napusti igru. Viljareal je u nastavku jalovo napadao, pokušavajući da izbegne poraz, ali nije uspeo. Odbrana predvođena večeras sjajnim Vanjom Drkušićem i golmanom Anhelom Fortunom koji je imao pet odbrana i prvi put u karijeri sačuvao mrežu u Primeri izdržala je nalete domaćeg tima.
Sa ova tri boda, Espanjol je pobegao iz opasne zone, dok je Viljareal s druge strane pretrpeo već peti ligaški poraz. I to uoči okršaja sa Pari Sen Žermenom, koji za četiri dana gostuje na istom stadionu...
Srpski golman iz tabora Espanjola Marko Dmitrović čitav meč ispratio je sa klupe za rezerve.
ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
14.00: (5,70) Levante (4,70) Atletiko Madrid (1,50) - MOZZART RELAX
16.15: (2,40) Rajo Valjekano (3,40) Selta (2,95) - MOZZART RELAX
18.30: (1,27) Real Betis (5,90) Malaga (9,50) - MOZZART RELAX
21.00: (1,12) Barselona (7,75) Alaves (19,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (3,05) Hetafe (3,05) Sevilja (2,50) - MOZZART RELAX
16.15: (13,0) Rasing Santander (8,00) Real Madrid (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,35) Elče (3,45) Valensija (3,00) - MOZZART RELAX
21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,05) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,20) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama