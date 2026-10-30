Viljareal je velikodušan domaćin, deli šakom i kapom - častio se i Espanjol

Da je bilo prijatno - nije ni najmanje. Štaviše, bilo je vrlo ponižavajuće. Ali ako se po jutru dan poznaje, eliminacija od četvrtoligaša u Kupu kralja mogla bi da bude nešto najbolje što se Espanjolu desilo na startu sezone. Jer dan nakon blamaže u najmasovnijem takmičenju španskog fudbala tim iz Katalonije smenio je trenera, doveo novog i krenuo u pobednički pohod.

Eder Sarabije još nije seo na klupu, gostovanje Viljarealu na otvaranju 11. kola Primere morao je da isprati sa tribine, ali se na kraju ispostavilo da je samo imao još lepši pogled na ono što se odigralo na Keramiki - pobedu svog novog tima. I to prvu u mesec i po dana - 1:0 (1:0).