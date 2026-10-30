Obradović posle poraza od Efesa: Nismo odradili posao na psihološkom planu

Govoreći o ključnim uzrocima padova sa kojima se Panatinaikos suočavao tokom susreta, srpski trener je kao glavnu bolnu tačku podvukao neshtvatljiv pad koncentracije i nedopustivo lošu defanzivnu reakciju u reketu.

„Nismo igrali sa dovoljno koncentracije. Efes nam je u prvom poluvremenu dao 13 poena iz čiste tranzicije — to su bili laki poeni na potpuno otvorenom terenu. Napravili smo 10 grešaka, a oni su napade blizu koša realizovali uz neverovatnih 16 pogodaka iz 18 pokušaja! Odbrane uopšte nije bilo. Zato uvek moramo da polazimo od odbrane — ako ne igramo odbranu, stvari u Evroligi postaju izuzetno teške.”

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Obradović je otkrio i da je pre meča posebno upozoravao svoje zvezde da ne potcenjuju turski tim na osnovu njihove katastrofe od pre dva dana u Bugarskoj protiv Hapoel Tel Aviva.

„Mislim da nismo dobro uradili posao u tom psihološkom segmentu. Upozoravao sam igrače i pričao im o tome danima. Izričito sam im rekao da ih nipošto ne zavara slika koju je Anadolu Efes ostavio u meču od pre dva dana i naglasio sam da je to i dalje izuzetno kvalitetan tim.”

Na samom kraju, strateg „zelenih” iz Atine osvrnuo se i na napadačka rešenja svog tima, naglasivši da pojedinačni potezi i soliranje nikada ne mogu zameniti kolektivni sistem.

„Što se tiče napada, po mom mišljenju, sve se svodi na odluke koje donosite na parketu. Danas naše odluke nisu bile na nivou koji ovo takmičenje zahteva. I naravno, moramo da igramo kao tim. To je glavna i najvažnija stvar od svih”, zaključio je Obradović.