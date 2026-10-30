Ratničko srce Alimpijevićevog Bešiktaša! Morgan trojkom u poslednjoj sekundi upucao Virtus
Vreme čitanja: 7min | pet. 30.10.26. | 22:43
Loni Voker upisao rekord karijere već u svojoj drugoj utakmici u dresu crno-belih
Može da se diskutuje o kvalitetu ekipe, ali o zalaganju, nivou borbe i ratničkom srcu nema rasprave! Bešiktaš je preživeo jednu od najluđih završnica u ovoj evroligaškoj sezoni i to zahvaljujući neverovatnom preokretu bukvalno u poslednjih pet minuta. Virtus je na svom parketu imao devet poena više pred zaključna tri minuta, a onda je vojska Dušana Alimpijevića krenula na sve ili ništa, u pobednički juriš i napravila čudo u Bolonji - 103:101 (24:24, 23:30, 23:20, 33:27)!
Spektakularnu pobedu doneo je Konor Morgan trojkom u poslednjoj sekundi utakmice! Nestvarno šta su igrači Virtusa uspeli da ispuste, tačnije šta su igrači Bešiktaša nadoknadili. Pazite, domaćin je u poslednjih 49 sekundi susreta ušao sa +4 (101:97) posle koševa Trenta Frejzera sa linije slobodnih bacanja, a onda - potop. Svima u Bolonji smrklo se pred očima kada su videli šta namerava Loni Voker. Akcija je delovala naizgled traljavo, a onda je Konor Morgan napravio sjajnu fintu kojom je uposlio svog novog saigrača, a on ispalio harpun pravo u srce protivnika! Uz 40 sekundi na semaforu pogodio je trojku kojom je Bešiktaš doveo na poen zaostatka (100:101).
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Bio je to njegov 30. poen na meču, ujedno i sedma trojka iz jedanaest pokušaja za rekord karijere u Evroligi! Posle skromnih pet poena protiv Efesa na debiju za crno-bele, nekadašnji igrač Makabija potpuno je eksplodirao i najzaslužniji je što se Bešiktaš kući vraća sa ogromnom pobedom u rukama! Čak devet poena ubacio je u poslednjoj deonici, mada je kroz ceo susret fantastično rasporedio učinak i naterao protivnika da krvari polako i na kraju završi na štitu.
Posle Vokerovog hica igračima Virtusa kao da su se odsekle noge. Markus Kar je probao da zatvori utakmicu i ispadne heroj, ali je njegov pokušaj sa distance na 33 sekunde do kraja bio neprecizan. Bio je to njegov peti promašaj van linije 6,75 metara večeras i možda je bilo boljih rešenja za domaćina, poput Derika Alstona koji je veći deo meča bio apsolutno najbolji igrač u redovima Virtusa. Umesto toga, nakon Karovog promašaja lopta stiže u Morganove ruke, a onda se na drugom kraju parketa nagradio za dobru anticipaciju na skoku i upucao pobedu!
Probao je Aleks Mumbru da nacrta specijal, međutim odmah posle Morganove trojke bilo je jasno da je gotovo jer je bila ostala samo jedna desetinka i fizički je nemoguće uraditi nešto za kraće od 0,3 sekunde. Ipak, domaćin je probao očajničkim nabačajem na obruč, ali lopta nije stigla do željene mete.
Četvrtoj pobedi Bešiktaša kumovao je Voker sa 30 poena (9/15 iz igre, 7/11 za tri) uz pet asistencija i četiri skoka. Skoti Vilbekin je imao 16, Dejvid Dedžulijus 11, a Konor Morgan 10 poena uz četiri proigravanja. Kod Virtusa 19 poena Derika Alstona (6/10 iz igre, 4/5 za tri) uz četiri skoka, Vendel Mur je dodao 13, Trent Frejzer 15, a Markus Kar i Kevin Kokila po 11 poena.
Bešiktaš naredne sedmice dočekuje Žalgiris, dok će Virtus, opterećen sa tri evropska poraza, ugostiti Dubai.
EVROLIGA - 9. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
Dubai - Hapoel Tel Aviv 97:83
/Petrušev 20 - Micić 15/
Anadolu Efes - Panatinaikos 83:68
/Malkolm, Fernando 15 - Nan 17/
Žalgiris - Partizan Mozzart Bet 87:80
/Edvards 17 - Tanasković 19/
Asvel - Baskonija 94:79
/Vašington 21 - Farid 17/
Olimpijakos - Olimpija Milano 84:78
/Miler Mekintajer 24 - Kol 17/
Virtus Bolonja - Bešiktaš 101:103
/Alston 19 - Voker 30/
Barselona - Valensija 98:94
/Robinson 22 – Bruks 26/