Ratničko srce Alimpijevićevog Bešiktaša! Morgan trojkom u poslednjoj sekundi upucao Virtus

Može da se diskutuje o kvalitetu ekipe, ali o zalaganju, nivou borbe i ratničkom srcu nema rasprave! Bešiktaš je preživeo jednu od najluđih završnica u ovoj evroligaškoj sezoni i to zahvaljujući neverovatnom preokretu bukvalno u poslednjih pet minuta. Virtus je na svom parketu imao devet poena više pred zaključna tri minuta, a onda je vojska Dušana Alimpijevića krenula na sve ili ništa, u pobednički juriš i napravila čudo u Bolonji - 103:101 (24:24, 23:30, 23:20, 33:27)!

Spektakularnu pobedu doneo je Konor Morgan trojkom u poslednjoj sekundi utakmice! Nestvarno šta su igrači Virtusa uspeli da ispuste, tačnije šta su igrači Bešiktaša nadoknadili. Pazite, domaćin je u poslednjih 49 sekundi susreta ušao sa +4 (101:97) posle koševa Trenta Frejzera sa linije slobodnih bacanja, a onda - potop. Svima u Bolonji smrklo se pred očima kada su videli šta namerava Loni Voker. Akcija je delovala naizgled traljavo, a onda je Konor Morgan napravio sjajnu fintu kojom je uposlio svog novog saigrača, a on ispalio harpun pravo u srce protivnika! Uz 40 sekundi na semaforu pogodio je trojku kojom je Bešiktaš doveo na poen zaostatka (100:101).