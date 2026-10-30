Kakav španski derbi! Robinson sam čuvao prednost, Osetkovski poklonio pobedu Barseloni

A početak susreta protekao je u znaku Kevina Pantera. Nekadašnji kapiten Partizana bio je izuzetno raspoložen od prvog minuta, pogodio je tri trojke u uvodnih šest minuta i predvodio Barselonu do vođstva od 19:11. Katalonci su nastavili u dobrom napadačkom ritmu i prvu četvrtinu završili sa 30 postignutih poena.

Međutim, ono što je Barselona gradila tokom prve deonice, gotovo je prosula za svega nekoliko minuta druge. Domaćin je imao osam poena prednosti, ali je usledio potpuni zastoj u napadu, što je Valensija iskoristila da serijom 9:0 prvi put preuzme vođstvo.

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Od tog trenutka usledila je potpuno ravnopravna borba, a nijedna ekipa nije uspevala ozbiljnije da se odlepi. A onda je u poslednja četiri minuta utakmice nastalo potpuno ludilo! Barselona je stigla do šest poena prednosti, i tada je usledio pravi šuterski obračun gostiju protiv Džastina Robinsona, koji je praktično sam održavao Katalonce u vođstvu.

Pokušavali su Slepi miševi na sve načine da dođu do preokreta. Trojke su pogađali Dilan Osetkovski, Kameron Tejlor i Armoni Bruks. Međutim, za svaki nalet gostiju Robinson je imao odgovor. Bek Barselone preuzeo je odgovornost kada je bilo najpotrebnije i sa 10 vezanih poena nije dozvoljavao Valensiji da preuzme kontrolu.