Kakav španski derbi! Robinson sam čuvao prednost, Osetkovski poklonio pobedu Barseloni
Vreme čitanja: 7min | pet. 30.10.26. | 23:03
Bivši košarkaš Partizan Mozzart Beta najpre je promašio otvorenu trojku za preokret, a potom katastrofalnom reakcijom u poslednjim sekundama ugasio nade Valensije
Kakva utakmica, kakav španski derbi! Svega je bilo u Barseloni, od preokreta i neverovatnih šuterskih serija, do drame u poslednjim sekundama. Katalonci su pred svojim navijačima savladali Valensiju rezultatom 98:94, stigli do treće uzastopne, a ukupno šeste pobede u Evroligi, pa sada čak tri španska predstavnika imaju identičan učinak od 6-3. Barselona se izjednačila sa večerašnjim rivalom, a u istom društvu nalazi se i Real Madrid.
A kakav smo samo finiš gledali! Valensija je odbijala da položi oružje, a neverovatni Džastin Robinson je sa 10 vezanih poena u završnici praktično sam držao Barselonu iznad vode, dok je Armoni Bruks trojkama iznova vraćao goste u život. I kada se činilo da nas čeka završni napad za pobedu ili produžetak, neverovatna greška Dilana Osetkovskog ugasila je poslednju nadu Slepih miševa.
Izabrane vesti
A početak susreta protekao je u znaku Kevina Pantera. Nekadašnji kapiten Partizana bio je izuzetno raspoložen od prvog minuta, pogodio je tri trojke u uvodnih šest minuta i predvodio Barselonu do vođstva od 19:11. Katalonci su nastavili u dobrom napadačkom ritmu i prvu četvrtinu završili sa 30 postignutih poena.
Međutim, ono što je Barselona gradila tokom prve deonice, gotovo je prosula za svega nekoliko minuta druge. Domaćin je imao osam poena prednosti, ali je usledio potpuni zastoj u napadu, što je Valensija iskoristila da serijom 9:0 prvi put preuzme vođstvo.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Od tog trenutka usledila je potpuno ravnopravna borba, a nijedna ekipa nije uspevala ozbiljnije da se odlepi. A onda je u poslednja četiri minuta utakmice nastalo potpuno ludilo! Barselona je stigla do šest poena prednosti, i tada je usledio pravi šuterski obračun gostiju protiv Džastina Robinsona, koji je praktično sam održavao Katalonce u vođstvu.
Pokušavali su Slepi miševi na sve načine da dođu do preokreta. Trojke su pogađali Dilan Osetkovski, Kameron Tejlor i Armoni Bruks. Međutim, za svaki nalet gostiju Robinson je imao odgovor. Bek Barselone preuzeo je odgovornost kada je bilo najpotrebnije i sa 10 vezanih poena nije dozvoljavao Valensiji da preuzme kontrolu.
Ipak, koliko god da je Robinson bio zaslužan za pobedu, toliko će Dilan Osetkovski želeti što pre da zaboravi samu završnicu. Nakon sjajne serije saigrača, odgovornost za Barselonu preuzeo je Kevin Panter, ali je pri vođstvu od dva poena promašio prodor na samo 30 sekundi do kraja. Valensiji se otvorila idealna prilika za preokret, pošto je na drugoj strani potpuno sam iza linije za tri poena ostao Osetkovski. Međutim, njegov šut nije pronašao put do koša.
Panter je već u narednom napadu ispravio grešku, pogodio oba slobodna bacanja i odveo Barselonu na četiri poena prednosti. Ipak, ni tu nije bio kraj! Bruks je novom trojkom vratio Valensiju na samo poen zaostatka, pa su gosti morali da prave faul nad Darijom Brizuelom.
Španac je pogodio prvo slobodno bacanje, ali je drugo promašio i tako ostavio Valensiji priliku da poslednjim napadom izbori produžetak ili čak pobedu. Eh, da je bilo tako... Umesto da Osetkovski uhvati loptu posle promašaja, praktično ju je vratio pravo u ruke Brizueli, poklonio mu dva poena i tako stavio tačku na dramu u Barseloni.
U pobedničkoj ekipi najefikasniji je bio Džastin Robinson sa 22 poena, Joel Para dodao je 19, dok su Kevin Panter i Dario Brizuela ubacili 18, odnosno 15 poena. Na drugoj strani prednjačio je Armoni Bruks sa 26 poena, dok je nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Hasijel Rivero meč završio sa 12 poena i sedam skokova.
EVROLIGA - 9. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Četvrtak
Crvena zvezda - Bajern Minhen 103:73
/Moneke 15 - Lučić 12/
Makabi Tel Aviv - Pariz 94:99
/Klark 21 - Hifi 26/
Real Madrid - Fenerbahče 95:76
/Maledon 26 - Klajburn 21/
Petak
Dubai - Hapoel Tel Aviv 97:83
/Petrušev 20 - Micić 15/
Anadolu Efes - Panatinaikos 83:68
/Malkolm, Fernando 15 - Nan 17/
Žalgiris - Partizan Mozzart Bet 87:80
/Edvards 17 - Tanasković 19/
Asvel - Baskonija 94:79
/Vašington 21 - Farid 17/
Olimpijakos - Olimpija Milano 84:78
/Mekintajer 24 - Kol 17/
Virtus Bolonja - Bešiktaš 101:103
/Alston 19 - Voker 30/
Barselona - Valensija 98:94
/Robinson 22 - Bruks 26/