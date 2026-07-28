Ide Totenhem preko 300.000.000! Savinjo zatražio transfer

Brazilsko krilo je danas zatražilo transfer iz Mančester Sitija jer ne vidi dalju perspektivu. Totenhem ga je odavno stavio na radar, ali se čekala reakcija iz Mančestera. Novi trener Mareska je želeo Savinja da vidi na pripremama, ali očigledno da igrač ne deli iste stavove.

Totenhem je sada dobio jasan signal sa igračeve strane i očekuje se zvanična ponuda na adresu Građana u visini od 60.000.000 funti, što je u prevodu 70.000.000 evra. I to će biti samo fiksni deo jer se očekuje da u pregovore budu ubačeni i bonusi za timski i individualni učinak.

Savinjo je dve sezone bio deo prvog tima kod Građana, a u sistemu kluba je već šest godina. Siti Grupa ga je kupila kao 18-godišnjaka iz Atletiko Mineira za 6.500.000 evra i potpisala ga za francusku Trou, ali je odmah prosleđen na pozajmicu u PSV. Nakon toga je pozajmljen još jednom članu Siti Grupe, španskoj Đironi, gde je eksplodirao i posle samo jedne sezone tamo je otišao u Mančester Siti.

Građani su tada "platili" Troi 25.000.000 evra za transfer iako je reč o klubovima sa istim vlasnikom. U Sitiju je prve sezone dobio veliku minutažu, bio starter na 21 utakmici u Premijer ligi i zabeležio 10 asistencija uz jedan gol, ali je izgubio mesto u timu nakon dolazaka Šerkija i Semenja. Prošle sezone je imao duplo manju minutažu, izgubio status reprezentativca i prelomio da želi promenu sredine.

Totenhem je samo to čekao i sada slede pregovori sa Mančester Sitijem. Ukoliko se dogovore po pomenutoj ceni, to bi značilo da će Spursi mesec dana pre kraja prelaznog roka probiti granicu od 300.000.000 evra potrošenih na letnja pojačanja. I biće jedini klub u Evropi sa takvim bilansom.

Podsetimo, londonski klub je do sada doveo Sandra Tonalija (Njukasl, 108.000.000 evra), Mateuša Fernandesa (Vest Hem, 99.000.000), Jana Pola van Hekea (Brajton, 60.000.000). Iz Bornmuta je bez obeštećenja stigao štoper Markos Sensi, a iz Liverpula levi bek Endi Robertson. Pride je došao i rezervni golman Martin Dubravka iz Barnlija.