Stvoren kao projekat bolivudskog glumca, svojevremeno doveo osvajača Mundijala, a sada je tu Ninković
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 21:21
Srpski fudbaler potpisao jednogodišnji ugovor sa indijskim Nortist Junajtedom
Nekadašnji fudbaler Partizana i mladi reprezentativac Srbije, Nikola Ninković, pronašao je novi angažman i to u Indiji. Radi se o ekipi Nortist Junajted, koja se takmiči u tamošnjem elitnom rangu.
Momak rođen u Bogatiću je prethodnu sezonu proveo u Azerbejdžanu, igravši za ekipu Sumgajit, a pre toga je nastupao za Tekstilac, gruzijski Torpedo, Borac iz Banja Luke…Karijeru je počeo u omladinskom pogonu Parnog Valjka, za čiji prvi tim je kasnije i zaigrao, a nakon pet godina igara u Partizanu usledio je transfer u Đenovu.
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U Italiji se nije najbolje snašao, većinu vremena je proveo na pozajmicama, a novo poglavlje u Ninkovićevoj karijeri će biti daleko od Starog kontinenta. Nortisrt Junajted je klub koji je osnovan 2014. godine, nakon što je glumac iz Bolivuda Džon Abraham odlučio da investira u ovu ekipu.
Tog leta je kao najveće pojačanje doveden Đoan Kapdevila, osvajač Mundijala 2010. sa reprezentacijom Španije, a za trenera je postavljen Riki Herbert, stručnjak koji je predvodio Novi Zeland na pomenutom Svetskom prvenstvu.
Ti potezi su bili vise marketinške prirode, pošto je jasno da u Indiji fudbal definitivno nije sport broj jedan, a Ninković će imati priliku da i sam iskusi kako je baviti se profesionalnim sportom u potpuno drugačijoj kulturi od one na koju je navikao, a sa indijskim klubom je potpisao jednogodišnji ugovor.