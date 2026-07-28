Stvoren kao projekat bolivudskog glumca, svojevremeno doveo osvajača Mundijala, a sada je tu Ninković

Nekadašnji fudbaler Partizana i mladi reprezentativac Srbije, Nikola Ninković, pronašao je novi angažman i to u Indiji. Radi se o ekipi Nortist Junajted, koja se takmiči u tamošnjem elitnom rangu.

Momak rođen u Bogatiću je prethodnu sezonu proveo u Azerbejdžanu, igravši za ekipu Sumgajit, a pre toga je nastupao za Tekstilac, gruzijski Torpedo, Borac iz Banja Luke…Karijeru je počeo u omladinskom pogonu Parnog Valjka, za čiji prvi tim je kasnije i zaigrao, a nakon pet godina igara u Partizanu usledio je transfer u Đenovu.