U NEC-u oduševljeni: Tadić je u top formi

„Da li je Tadić fit? Fizički svakako. Malo mu je još potrebno da vrati kontrolu nad loptom, ali je u top formi“, rekao je trener NEC-a Dik Šruder posle prvog Dušanovog treninga u novom klubu.

Zanimljivo je da je srpski as odmah dobio da nosi desetku na leđima. Iako je to broj koji je do sada nosio Tjaron Čeri, kapiten NEC-a. Mediji su lansirali priču kako je Čeri zbog toga nezadovoljan, međutim, na današnji trening su on i Tadić izašli zajedno, opušteno pričajući.

„Ne postoji nikakav problem. Štaviše, ova odluka samo pokazuje kakav je Tjaron karakter, kakav je kapiten kada je predao svoj broj na dresu. To je zato što je NEC iznad svih“, objasnio je Šruder.

Kako tvrde lokalni mediji u Najmehenu, NEC će igrati u formaciji 3-4-3, a Tadić i Čeri će biti iza špica.