Zvezda ozvaničila novo pojačanje u reketu: Medarević u crveno-belom
Vreme čitanja: 2min | uto. 28.07.26. | 20:47
Srpski košarkaš potpisao trogodišnji ugovor sa ekipom sa Malog Kalemegdana
Formirala je Crvena zvezda kostur ekipe za narednu sezonu, većina igrača je ostala u ekipi, a ono što se u crveno-belom taboru pominje kao jedna od najbitnijih stavki je održavanje baze domaćih igrača. Upravo je u tom maniru najnovije pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana, a radi se o Vojinu Medareviću.
Momak rođen u Zrenjaninu pokriva pozicije četvorke i petice, a prethodne sezone je nastupao za Spartak iz Subotice. Pored visine od 206 centimetara i skačkih atributa, srpski košarkaš može da pogodi sa distance, što timu Ibona Navara daje dodatnu dimenziju u napadu.
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Košarkašku karijeru je započeo u Dinamiku, za koji je igrao od 2020. do 2023. godine nastupajući u Košarkaškoj ligi Srbije. U aprilu 2023. je postao član Spartaka, gde je igrao pod palicom Vlade Jovanovića i zajedno sa FIlipom Barnom bio ključni šraf ekipe koja je izborila ulazak u ABA ligu.
S obzirom na to da se Medarević jasno profilisao kao jedan od lidera Spartaka, zapao je za oko ljudima iz sportskog sektora Zvezde kao jedno od atraktivnijih domaćih imena na tržištu. Srpski evroligaš je ekspresno reagovao i obezbedio potpis mladog košarkaša koji se obavezao na trogodišnju saradnju sa crveno-belima.
Evidentno je da Zvezda dovođenjem Medarevića dobija dodatnu širinu u reketu, naračito kada govorimo o takmičenjima u domaćim okvirima. Zvezda je od visokih igrača dovela Džonatana Motlija, te Patrika Boldvina Džuniora, koji može da pokriva više pozicija, a u "small ball" petorkama će igrati krilnog centra ili centra. Takođe, u ekipi je ostao Ebuka Izundu, ugovor je produžio Dejan Davidovac, a tu su i Semi Odželej, te Čima Moneke, između ostalih. Hasijel Rivero, Džoel Bolomboj i Donatas Motejunas su napustili Mali Kalemegdan, te je jasno da je u Zvezdi najviše "tumbanja" bilo upravo pod košem ovog leta.