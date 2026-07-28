Zvezda ozvaničila novo pojačanje u reketu: Medarević u crveno-belom

Formirala je Crvena zvezda kostur ekipe za narednu sezonu, većina igrača je ostala u ekipi, a ono što se u crveno-belom taboru pominje kao jedna od najbitnijih stavki je održavanje baze domaćih igrača. Upravo je u tom maniru najnovije pojačanje kluba sa Malog Kalemegdana, a radi se o Vojinu Medareviću.

Momak rođen u Zrenjaninu pokriva pozicije četvorke i petice, a prethodne sezone je nastupao za Spartak iz Subotice. Pored visine od 206 centimetara i skačkih atributa, srpski košarkaš može da pogodi sa distance, što timu Ibona Navara daje dodatnu dimenziju u napadu.