Igor Matić otkrio koje Orliće vodi na Mundijalito u Katar

U senci predstojećih utakmica seniorske reprezentacije Srbije u Ligi nacija, kao i svih turbulencija oko mlade selekcije, te izbornih problema u Fudbalskom savezu Srbije, malo javnosti izmiče činjenica da će srpski kadeti za malo manje od tri nedelje zaigrati na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Orlići će takmičenje početi 21. novembra protiv Hondurasa, a u grupi su još Japan i Kolumbija. Na turniru učestvuje 48 reprezentacija, a takmičenje iz grupe nastavljaju najbolje dve, kao i osam trećeplasiranih selekcija.