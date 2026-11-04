Igor Matić otkrio koje Orliće vodi na Mundijalito u Katar
Vreme čitanja: 1min | sre. 04.11.26. | 10:12
Na spisku 21 igrač, prvi meč protiv Hondurasa 21. novembra
U senci predstojećih utakmica seniorske reprezentacije Srbije u Ligi nacija, kao i svih turbulencija oko mlade selekcije, te izbornih problema u Fudbalskom savezu Srbije, malo javnosti izmiče činjenica da će srpski kadeti za malo manje od tri nedelje zaigrati na Svetskom prvenstvu u Kataru.
Orlići će takmičenje početi 21. novembra protiv Hondurasa, a u grupi su još Japan i Kolumbija. Na turniru učestvuje 48 reprezentacija, a takmičenje iz grupe nastavljaju najbolje dve, kao i osam trećeplasiranih selekcija.
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Selektor Igor Matić i njegovi puleni će se okupiti 9. novembra u Ubu, gde će započeti završni deo priprema za Svetsko prvenstvo. A, strateg orlića je danas objavio spisak sa imenima 21 igrača koje vodi u Katar.
Boje Srbije na Svetskom prvenstvu braniće:
Golmani Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribišić (IMT);
defanzivci Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Filip Đurić (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički),
vezisti Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Tadija Cojić (IMT), Veljko Pejović (Vojvodna), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujić (Čukarički);
napad Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfzburg), Tadija Samardžić (Arminija Bilefeld).