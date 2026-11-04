Nikolić šampion i Jović, ratnik sa Olimpa - Murinjo vidi Real na mukama

Ipak, srpski napadač je ostavio traga u Španiji, pa današnje izdanje lista "As", donosi hvalospeve na njegov račun. U tekstu pod naslovom "Ratnik podno Olimpa", ističe se transformacija srpskog napadača u jednog od miljenika navijača AEK-a. " U Atini imate novi sport visokog rizika, šetajte ulicama Atine i pomenite ime Jović. Reakcije su sjajne jer niko ne može da zadrži emocije. Jović je napadač koji je ranjen stigao u AEK i koji im je devet meseci kasnije doneo titulu. On je ratnik, a ne razmažena zvezda ", prenosi "As".

Kada se pomene Real, neizbežna spona između dva kluba je sadašnji napadač AEKA, a nekada Reala, Luka Jović . Reprezentativac Srbije je pre sedam godina sa velikim nadama došao pod svodove stadiona Santjago Bernabeu. Real je platio Ajntrahtu iz Frankfurta 60.000.000 evra, ali u tri sezone, Jović nije uspeo da se izbori za pravi status u Madridu, pa je morao da karijeru nastavi dalje, prvo u Fiorentini, potom Milanu i od prošle sezone u AEK-u, kojem je za samo devet meseci pomogao izuzetno da dođe do title u Grčkoj.

U istom tekstu, kaže se i sledeće.

"Luka je osvojio barem trećinu Atine. Preostale dve trećine su utopija. Nea Filadelfija sprema se za veliku noć. Dolaz im Real i sve ukazuje da će ovo biti drugačija bitka. AEK će, svakako, u svojim redovima imati pravog ratnika", zaključuje se u tekstu španskog dnevnika.

Nema dileme da će Jović u meču sa kraljevskim klubom imati posebnu inspiraciju. Pre svega da pokaže da mu je tamo bilo mesto, a koliko je značajan za igru AEK-a najbolje svedoče reči trenera Marka Nikolića.

"On je važan igrač za nas, doprineo je mnogo prošle sezone golovima i asistencijama, ali takav je i ove godine. Ja nisam od onih koji osenjuju igrače i timove na osnovu jednog momenta u sezoni. U modernom fudbalu, u kom se svaka tri dana igra, nemate vremena da posle pobede budete srećni. U svetu fudbala, svaki klub ima uspone i padove. Ono što je važno je kako se osećate na kraju sezone, ne u jednom trenutku. Otkako je stigao prošle godine, Luka je dao mnogo, skoro 30 golova. Srećni smo što je sa nama", poručio je Nikolić.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

Nekadašnji trener CSKA iz Moskve i Partizana priznaje da si svi u AEK-u sa nestrpljenjem očekivali ovaj dan.

"Posle žreba pre dva meseca, svi su pričali samo o ovom susretu. Dolazi nam možda jedan od najboljih timova u svetu fudbala, Real, koji ima izuzetne igrače, zvezde i velikog trenera. Biće uzbudljivo, ovo nam je 100. meč na našem novom stadionu. Biće izazov da se sa njima takmičimo, ne smemo biti naivni da možemo da igramo tiki taka fudbal protiv Reala. Pokazaćemo karakter, trčati, uz mnogo energije. Ovaj stadion ima magiju, hajde da isprovociramo našim izdanjem i da zapalimo tako tribine. Uz tako to nadamo se dobrom rezultatu", kaže Nikolić.

Otkako je došao, srpski trener je uradio mnogo toga da AEK postavi na mapu evropskog fudbala. Ovo je nova velika prilika.

"Ovo je veliki izazov, zaslužili smo da budemo ovde. Šampionat Grčke ima prioritet, jer smo na osnovu toga u Ligi šampiona. Svi bi trebalo da shvate da smo mi u procesu učenja koji je počeo pre 14 ili 15 meseci, kada smo bili u periodu bez pobede u derbiju. Postepeno smo gradili, imamo tim koji evoluira, idemo korak po korak u smislu uslova, organizacije. Ušli smo u Ligu konferencije, pa osvojili titulu. Nije lako igrati derbije kada mate mečeve sa Sitijem i Realom u kratkom roku. Verujem svima da ćemo u teškom periodu promena izvući najviše. Srećni smo zbog ovog meča, naša dužnost je da odigramo dobro", dodao je trener AEK-a.

Neće AEK biti kompletan, Nikolić otkriva da ima nekoliko kadrovskih problema.

"Znate me dobro, bili smo i u većim teškoćama pa nisam kukao, ne tražim opravdanja. Imam grupu igrača kojoj verujem. Tokom sezone svi će nam biti potrebni, moraju da budu spremni kada ih pozovem. Mislim da Lazarus Rota biti spreman, Žoao Mario je van tima i želim mu brz oporavak upale pluća. To je ka stvar, ali jak je i vratiće se brzo. Strakoša se vratio, sa nama je", otkrio je Nikolić.

Real je u super seriji. Madriđani imaju šest uzastopnih pobeda i tri zaredom na gostovanju. Trener Žoze Murinjo najverovatnije neće rizikovati sa rovitim Federikom Valverdeom, iako je on doputovao u Grčku, dok su van tima od ranije Raul Asensio, Ferlan Mendi i Rodrigo, ali i Orelijen Čuameni i Arda Guler. Turski fudbaler je doduše blizu oporavka i verovatno će igrati za vikend protiv Valensije.

Žoze Murinjo je jako iskusan i zna šta mogu da donesu ovakvim mečevi, pa je otuda upozorio svoje igrače.

"Meč će biti težak iz više razloga. Oni su prvaci Grčke, a mi se suočavamo sa mnogim šampionima u ovoj seriji od osam mečeva. U Grčkoj je po tradiciji nezgodno igrati. Čak je i Real, kralj Evrope, ako se ne varam dobio samo jedan od osam mečeva u Grčkoj . Oni kao i svi vide mečeve kod kuće kao najbolju priliku za osvajanje bodova, zato će se boriti. Da bismo pobedili, moraćemo da igramo najbolje, ako ne bude tako, neće biti pobede", kaže Murinjo.

Portugalac je takođe rekao da se Vinisijus Žunior vraća u tim i da će igrati u Atini.

AEK - REAL MADRID

Početak: 18.45

Stadion: Olvin arena

Sudija: M. Marijani (Italija)

AEK (4-1-3-2): Brinjoli - Rota, Mukoudi, Relvas, Pilios - Arijaga - Majer, Koita, Marin - Jović, Varga.

REAL MADRID (4-2-3-1): Kurtoa - Damfris, Hujsen, Ridiger, Kareras - Silva, Kamavinga - Brahim, Belingem, Vinisijus - Embape.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)

/Batrakov 12, 15/

Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)

/Dumbija 59/

Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)

/Karl 54, Lajmer 74/

Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)

/Jamal 7, Rafinja 52, 64/

Bode Glimt - Lil 0:0

Fajenord - Inter 0:3 (0:2)

/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/

Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)

/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/

Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)

/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/

LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)

/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/

Sreda

18.45: (13,0) AEK (8,00) Real Madrid (1,20) MOZZART RELAX

18.45: (6,00) Fenerbahče (5,70) Liverpul (1,43)

21.00: (1,68) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,40)

21.00: (1,90) Porto (3,80) Napoli (3,70)

21.00: (3,40) Lans (4,30) Komo (1,95) MOZZART RELAX

21.00: (1,93) PSV (4,30) Klub Briž (3,30)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,40) Mančester Siti (1,55)

21.00: (1,40) Viking (5,10) Sabah (6,50) MOZZART RELAX

21.00: (12,0) Slavija Prag (6,00) Arsenal (1,22) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama