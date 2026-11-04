Posle Šeja, Dejvisa i Marija, Kentaki ima novu zvezdu, a to je Milan Momčilović

Pobeda Kentakija protiv Menheten Džaspersa je bila ubedljiva - 85:57, a Momčilović je za 29 minuta na parketu zablistao sa 24 poena (8/12 iz igre, 6/9 za tri, 2/2 slobodna bacanja) i bio najefikasniji pojedinac svog tima, dok je uz to imao pet skokova i jednu asistenciju. Evidentno je došao da dokaže da je izvanredan skorer i da treba da dobije ozbiljnu šansu u NBA ligi.

Svakako, samim tim što je na Kentakiju san o najjačoj ligi sveta i te kako živi. Za taj koledž su u modernoj istoriji igralie zvezde poput Entonija Dejvisa, Bema Adebaja, Devina Bukera, Dearona Foksa, Šeja Gildžesa Aleksadnera, Tajler Hiroa, Tajrisa Meksija, Džamala Marija, Karal Entonija Taunsa... Evidentno o koliko kvalitetnom programu je reč i Momčilović zaista samo treba da nastavi da radi. Odavno je na radaru mnogih skauta, a sada na apsolutno najvećoj sceni treba samo da potvrdi kvalitet.

Na drugoj strani, u timu Menhetna valja pomenuti par naših košarkaša. Ognjen Stanković iz Beograda nije uspeo da se upiše u strelce za 20 minuta, mada je jasno da se i dalje traži u američkom sistemu košarke, dok je Čačanin Dušan Erić za samo četiri minuta dao šest poena, preciznije dve trojke. Takođe, Novak Manojlović iz Bijeljine je ubacio 11 poena uz 5/10 iz igre za 22 minuta.

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U noći za nama debi na koledžu je upisao i Mika Murinen. Došao je u Partizan Mozzart Bet na velika vrata, pričalo se kako će Željko Obradović od njega da napravi novo čudo, kako može da bude novi Jan Veseli - ali, to se nije desilo. Neprimetno je Finac otišao kao propali projekat Parnog valjka i uputio se na koledž.

Utisak je da nije mogao bolje da izabere. Otišao je kod slavnog Džona Kaliparija na Arkanzas i ako neko može da popravi disciplinu i oblikuje Murinena, to je on. Pre svega jer na koledžu za to zapravo ima dosta vremena, što u Evropi nije slučaj.

Leteći Finac je na prvom meču (pobeda Arkanzasa nad slabijim koledžom iz istog grada - 106:61) dao 10 poena na 3/9 iz igre, sakupio je četiri skoka, podelio dve asistencije i ukrao dve lopte. Tek je prva godina, tako da mu je sigurno potreban period adaptacije. Kaliparija je impresionirao i Džordan Smit Džunior, takođe frešmen, koji je meč završio sa 20 poena.