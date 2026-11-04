Paraliza fudbala iliti PSŽ i teorija o kompleksu niže vrednosti

Sedam minuta i 35 sekundi. Toliko je Pari Sen Žermenu trebalo da rivalu strpa četiri gola i ostatak utakmice učini formalnošću koju je samo ukrasio sa još dva pogotka. Zbira dake šest komada i to ne bilo kom rivalu, već Viljarealu, koji je sa manje-više istim timom prošle sezone bio treći u Španiji, ispred madridskog Atletika ili odličnog Betisa.

Ali kad je na red došao PSŽ, Žuta podmornica se ugasila i potpuno potonula. I nije prva kojoj se to desilo. Jer kada četa Luisa Enrikea izađe na teren čini se nekad da je samo pitanje da li će uspeti da u sebi pronađe motiv da zaigra kako ume. Jer ono što dvostruki evropski šampion ume izgleda kao nedohvatljiv nivo za konkurenciju.

“Razlika je jednostavno prevelika. I ovde zaista možemo da govorimo o kompeksu niže vrednosti. PSŽ jednostavno rivalima nanosi mentalnu štetu. Jesu oni tehnički superiorni, ali nisu toliko da bi posle 17 minuta igre vodili sa 4:0. Međutim, oni ti toliko uđu u mozak da se protivnici prepadnu. Ne znaju šta da rade. Paralizovani su ispod kuka”, komentariše poznato francusko TV lice Danijel Riolo iznoseći svoje utiske.