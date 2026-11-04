Skandal u Prvoj ligi Srbije: Trener Bora udario sudiju glavom? (VIDEO)

Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 10:02

Zoran Vasiljević nasrnuo na četvrtog arbitra nakon što je dobio crveni karton, ali tvrdi da nije bilo udarca

Sramotne scene u drugom rangu srpskog fudbala. Duel 16. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije između Bora 1919 i subotičkog Spartaka obeležio je nedopustiv potez trenera domaćih Zorana Vasiljevića. Iskusni stručnjak je, nakon što je dobio crveni karton, izgubio kontrolu i nasrnuo na četvrtog sudiju utakmice Nikolu Bikića.

Ne može se reći da je Bikić adekvatno reagovao, ušao je četvrti arbitar u verbalni sukob sa klupom domaćih, ali to ne sme biti nikakav alibi za ono što je usledilo nekoliko sekundi kasnije. Vasiljević mu se uneo u lice i glavom udario jednog od članova sudijskog tima (detalj možete videti na 1:45:44).

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Ovim povodom oglasio se i sam Vasiljević, negirajući da je došlo do bilo kakvog udarca.
„Nema ni govora o tome! Pogledajte snimak, taj sudija, o kojem bih svašta mogao da kažem, uhvatio se za nos i to posle tri sekunde. Tada je i trznuo glavom, sve se jasno vidi! Bukvalno, hteo je sukob, tražio kontakt, provocirao! Hteo je da ga udarim! Na trenutak, njegov i moj nos našli su se jedan pored drugog i tu je bilo kontakta. Nikakvog udarca glavom, s moje strane, nije bilo“, objasnio je Zoran Vasiljević i dodao: "Od petog minuta bio sam provociran. Uporno, sramno… Najpre smo nas dvojica, pomoćnik i moja malenkost, kažnjeni sa žutim kartonima, jer smo navodno zajedno stajali u nedozvoljenom prostoru. Pogledajte snimak, tu se sve vidi. Četvrti sudija ide za mnom, uporno provocira i dovikuje 'hajde napolje'. Nikad ovako nisam isključen na Super ligi, takvo ponašanje sudije ne priliči ni najnižem rangu. Pozvaću i sekretara stručnog štaba Dejana Mašića za svedoka, sve je čuo. Zato je i pitao tog čoveka: 'zašto si mu dao crveni, žuti, provociraš, šta ti je uradio…' Neću odustati, ovo je velika nepravda!“

Bikić je ostao na nogama, uhvatio se za nos, a tenizija je nakon nasrtaja Vasiljevića dodatno porasla. U jednom trenutku dobar deo stručnog štaba Bora okružio je četvrtog arbitra, bilo je psovki i uvreda, a jedan od najglasnijih u čitavoj gunguli, asistent iz redova Bora Vladan Žujović, takođe je dobio crveni karton.

Spartak je slavio sa 1:0 zahvaljujući golu Aleksandra Petrovića iz 39. minuta i skočio na sedmo mesto prvenstvene tabele, dok je Bor ostao zakucan za dno sa svega osam bodova iz 16 utakmica.

Sada se čekaju odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije.

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