Skandal u Prvoj ligi Srbije: Trener Bora udario sudiju glavom? (VIDEO)

Ovim povodom oglasio se i sam Vasiljević, negirajući da je došlo do bilo kakvog udarca.

„Nema ni govora o tome! Pogledajte snimak, taj sudija, o kojem bih svašta mogao da kažem, uhvatio se za nos i to posle tri sekunde. Tada je i trznuo glavom, sve se jasno vidi! Bukvalno, hteo je sukob, tražio kontakt, provocirao! Hteo je da ga udarim! Na trenutak, njegov i moj nos našli su se jedan pored drugog i tu je bilo kontakta. Nikakvog udarca glavom, s moje strane, nije bilo“, objasnio je Zoran Vasiljević i dodao: "Od petog minuta bio sam provociran. Uporno, sramno… Najpre smo nas dvojica, pomoćnik i moja malenkost, kažnjeni sa žutim kartonima, jer smo navodno zajedno stajali u nedozvoljenom prostoru. Pogledajte snimak, tu se sve vidi. Četvrti sudija ide za mnom, uporno provocira i dovikuje 'hajde napolje'. Nikad ovako nisam isključen na Super ligi, takvo ponašanje sudije ne priliči ni najnižem rangu. Pozvaću i sekretara stručnog štaba Dejana Mašića za svedoka, sve je čuo. Zato je i pitao tog čoveka: 'zašto si mu dao crveni, žuti, provociraš, šta ti je uradio…' Neću odustati, ovo je velika nepravda!“

Bikić je ostao na nogama, uhvatio se za nos, a tenizija je nakon nasrtaja Vasiljevića dodatno porasla. U jednom trenutku dobar deo stručnog štaba Bora okružio je četvrtog arbitra, bilo je psovki i uvreda, a jedan od najglasnijih u čitavoj gunguli, asistent iz redova Bora Vladan Žujović, takođe je dobio crveni karton.

Spartak je slavio sa 1:0 zahvaljujući golu Aleksandra Petrovića iz 39. minuta i skočio na sedmo mesto prvenstvene tabele, dok je Bor ostao zakucan za dno sa svega osam bodova iz 16 utakmica.

Sada se čekaju odluke Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Srbije.