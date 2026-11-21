(MN Press)
KRAJ: Crvena zvezda – Radnik 2:0
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sub. 21.11.26. | 16:00
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CRVENA ZVEZDA – RADNIK 2:0 (0:0)
/Bukari 58, Ivanić 90+3/
Beograd
Stadion: Rajko Mitić
Sudija: Mladen Jakovljević
CRVENA ZVEZDA (3-2-2-3): Mateus - Gudelj, Veljković, Nakajama - Gaštarov, Krunić (od 90+3 Bađo) - Hendel, Lučić (od 71. Kim) - Loizu (od 46. Bukari), Kostov (od 46. Abu Fani) - Ivanić.
RADNIK (4-5-1): Ranđelović - Lakić (od 80. Pejović), Spasić (od 83. L. Jovanović), Sonja (od 46. Ilić), Abubakar (od 71. Žunić) - Đ. Jovanović (od 71. Kljun), Novaković, Popović, Šukurov, Stojanović - Bogdanović.
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Albert RijeraRadnikFK Crvena zvezda
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