Ilić doživeo peh, najmanje dve nedelje van terena

Srpski vezista Ivan Ilić doživio je povredu tokom prvog poluvremena utakmice između Lečea i Bolonje. Nakon pregleda magnetnom rezonancom, ustanovljeno je da fudbaler kluba sa stadiona Via del mare ima povredu pravog mišića leve natkolice.

Iako tačan stepen povrede još uvek nije zvanično saopšten, prve procene italijanskim medija pokazuju da ga čeka minimalno dvonedeljna pauza. Konačno vreme oporavka u potpunosti će zavisiti od veličine same lezije, a nije isključeno i da period oporavka bude duži od previđenog.