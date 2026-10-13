Ilić doživeo peh, najmanje dve nedelje van terena
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Vreme čitanja: 1min | uto. 13.10.26. | 19:50
Srpski vezista zaradio leziju butnog mišića protiv Bolonje
Srpski vezista Ivan Ilić doživio je povredu tokom prvog poluvremena utakmice između Lečea i Bolonje. Nakon pregleda magnetnom rezonancom, ustanovljeno je da fudbaler kluba sa stadiona Via del mare ima povredu pravog mišića leve natkolice.
Iako tačan stepen povrede još uvek nije zvanično saopšten, prve procene italijanskim medija pokazuju da ga čeka minimalno dvonedeljna pauza. Konačno vreme oporavka u potpunosti će zavisiti od veličine same lezije, a nije isključeno i da period oporavka bude duži od previđenog.
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Ipak, prema trenutnim planovima, očekuje se da bi srpski fudbaler mogao da se oporavi do 11. kola Serije A, kada Leče gostuje njegovom bivšem klubu Torinu na stadionu Grande Torino. Taj meč je na programu u subotu, 7. novembra, sa početkom u 15.00 časova.
Ilićeva povreda je stigla baš u nezgodonom trenutku po nekadašnjeg igrača Crvene zvezde, s obzirom na to da je bio statrer na poslednje četiri utakmice. U poslednjoj je nažalost izdržao samo do 36. minuta, kada ga je zamenio Umar Engom.
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