Ilić pred put u Kazahstan: Nemamo prava da razmišljamo o Hetafeu

Pred sam polazak, Ilić se u razgovoru sa predstavnicima medija osvrnuo na naporan put koji očekuje njegove izabranike, istakavši upravo to kao razlog ranijeg odlaska.

Okršaj na Centralnom stadionu u Kostanaju zakazan je za 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

"Imamo još jednu utakmicu za dva dana. Očekuje nas težak put, naporan, letimo malo manje od šest sati, zato smo i krenuli dva dana ranije. Imamo vremena da se odmorimo, da sutra treniramo i da damo svoj maksimum, da probamo da zabeležimo još jednu pobedu. Ali u svakom slučaju, ono što je najbitnije je da probamo da prođemo dalje”, počeo je izlaganje trener crno-belih.

Partizan je do sada u kvalifikacijama vezao tri pobede uz gol-razliku 8:0. Na pitanje koliko je važno da se pobednički niz nastavi i dodatno podigne samopouzdanje pred najjačeg rivala u nizu, Ilić je pozvao na oprez.

"Da bi sve bilo najpozitivnije moguće, onda bi trebalo da zabeležimo još jednu pobedu. Ali, ljudi moraju da budu svesni da je to domaćinska ekipa, koja retko kada gubi na svom terenu i koja, kako god mi razmišljali, uopšte nije toliko slaba. Rezultat koji smo napravili na našem stadionu je bio previsok, tako da mi moramo da budemo maksimalno iskoncentrisani, da svaki igrač da svoj maksimum i da probamo da zabeležimo pobedu ukoliko je to moguće".

Šef stručnog štaba Parnog valjka u Kazahstanu neće moći da računa na Ognjena Ugrešića i Milana Aleksića.

"Ugri već ima tu povredu prednje lože i to iziskuje određeno mirovanje. On radi terapije i nadam se da će u nekom narednom periodu biti spreman. Što se tiče Milana Aleksića, on već poslednje dve-tri nedelje oseća bol u tetivi, muči se, i zbog toga smo procenili da je najbolje da ostane da trenira individualno sa našim kondicionim trenerom da bi bio spreman za naredne utakmice".

Crno-beli imaju sve u svojim rukama protiv Tobola, a u plej-ofu čeka mnogo teži zadatak protiv španskog Getafea, Ilić ističe da fokus ne sme da skrene sa trenutnog protivnika.

"Nemamo pravo da razmišljamo o Getafeu... Druga stvar, to ponavljam i otkad sam došao, Partizan jedino kroz maksimalnu ozbiljnost i kroz određeni intenzitet igara može da parira svim ovim klubovima, pa tako i Tobolu. Mi moramo da se dajemo do maksimuma, tako će biti nadam se i u četvrtak, tek posle toga da vidimo šta smo uradili i da se spremamo za naredne utakmice”.

ČET, 17.00: (3,10) TOBOL (3,40) PARTIZAN (2,15)

Posle svake utakmice, javnost i navijači imaju određene zamerke na igru Partizana. Šta bi bilo ono što bi Sašu Ilića zadovoljilo u četvrtak, a da na kraju ne bude nikakvih zamerki.

"Ne postoji trener koji u nekim određenim trenucima neće biti najzadovoljniji bilo kakav da je rezultat. Postoje neke određene stvari koje meni smetaju, to sam rekao, mi smo izuzetno mlada ekipa. Te neke detalje, i te neke greške koje mi pravimo u odbrani, a ne mislim samo na odbrambene igrače, moramo da popravljamo u hodu jer nas očekuje izuzetno teška utakmica ukoliko prođemo Tobol. Ali s druge strane, mi smo već i par puta kažnjeni u našem prvenstvu baš zbog tih nekih grešaka koje ne bi trebalo da ponavljamo u budućnosti".

Brazilac Že se nalazi među putnicima, ostaje da se vidi da li će mu Saša Ilić pružiti minute u Kazahstanu.

"Že vuče taj udarac i taj problem sa kolenom još od utakmice protiv Mačve... Taj udarac je izuzetno bolan i on će taj bol imati u nekim narednim mesec dana. Nadam se, on trenira već par dana sa timom, će biti u konkurenciji za ekipu i ukoliko budu mogućnosti mi ćemo sigurno probati da ga iskoristimo, jer nam je igrač njegovog kvaliteta potreban za neke naredne utakmice."

Na prethodnom meču viđena je verovatno najbolja igra Partizana u sezoni, ali šta je ono što je po Ilićevom mišljenju nedostajalo njegovom tinu.

"Pa neka određena mirnoća, Partizan ne sme da dozvoljava da protivnička ekipa pravi šanse kako ste, rekli, ni iz čega. I to je ono što meni da ne kažem smete, već što stalno apostrofiram. Mi to moramo da promenimo i trudimo se kroz svaku analizu i kroz svaki trening da te neke određene detalje eliminišemo, jer moramo da budemo takmičarska ekipa".