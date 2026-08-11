Hapoel udvostručio ulaganja: Obradović dobio tim za napad na Evrokup, Šejk Milton nije najplaćeniji

Ipak, možda i najveći potez Hapoela ovog leta nije bilo nijedno pojačanje, već produžetak saradnje sa najboljim igračem ekipe Džeredom Harperom . Dvostruki MVP Evrokupa potpisao je ugovor na još tri godine, najveći u istoriji kluba, prema kojem će zarađivati oko 1.700.000 dolara godišnje. Sama cifra koju je Harper dobio jasno pokazuje koliko je njegovo zadržavanje bilo važno za izraelski tim.

Posle njega, najveći ugovor u klubu dobio je Kenet Lofton Džunior, koji će zaraditi 1.300.000 dolara. Na trećoj poziciji nalaze se čak trojica igrača, među kojima je i doskorašnji košarkaš Partizan Mozzart Beta, Šejk Milton. On će zaraditi 1.000.000 dolara, isto koliko i Dejvid Rodi i Devonte Kejkok.

Juval Zusman zaradiće 850.000 dolara, dok će još dvojica igrača koja su tokom karijere nosila dres beogradskih crno-belih, Džejlen Smit i Dušan Miletić, inkasirati 750.000, odnosno 650.000 dolara.

Preostale cifre su znatno manje. Ejtan Burg zaradiće 350.000 dolara, dok će Nimrod Levi i Roj Huber dobiti po 300.000. Najmanju platu u timu Saše Obradovića imaće Gabi Čačašvili, koji će u narednoj sezoni zaraditi 180.000 dolara.

Hapoel će utakmice Evrokupa kao domaćin igrati u Beogradu, a rivali u A grupi biće mu Le Man, Burgos, Cedevita Olimpija, Dertona, Aris, Rostok i Riga.