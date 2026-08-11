Hapoel udvostručio ulaganja: Obradović dobio tim za napad na Evrokup, Šejk Milton nije najplaćeniji
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 11:50
Džared Harper ostaje glavna zvezda projekta, uz najveći ugovor u istoriji kluba
Razočaravajuća sezona ostala je iza Hapoela iz Jerusalima, koji posle prvog mesta u regularnom delu Evrokupa ispao u četvrtfinalu od Turk Telekoma. Ove godine žele da poprave utisak, a prema pojačanjima koja su stigla ovog leta, čini se da su ambicije kluba usmerene ka samom vrhu. Juče je izraelski Hajom objavio platni spisak Makabija, a danas je isti izvor obelodanio i zarade igrača Hapoela iz Jerusalima za narednu sezonu.
Da su ambicije velike pokazalo je već dovođenje trenera sa bogatim evroligaškim iskustvom, Saše Obradovića, a ozbiljna ulaganja nastavljena su i prilikom formiranja igračkog kadra. Prema procenama, izdvajanja za plate gotovo su udvostručena u odnosu na prošlo leto, dok se očekuje da će ukupan iznos biti za čak pet miliona dolara veći.
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Ipak, možda i najveći potez Hapoela ovog leta nije bilo nijedno pojačanje, već produžetak saradnje sa najboljim igračem ekipe Džeredom Harperom. Dvostruki MVP Evrokupa potpisao je ugovor na još tri godine, najveći u istoriji kluba, prema kojem će zarađivati oko 1.700.000 dolara godišnje. Sama cifra koju je Harper dobio jasno pokazuje koliko je njegovo zadržavanje bilo važno za izraelski tim.
Posle njega, najveći ugovor u klubu dobio je Kenet Lofton Džunior, koji će zaraditi 1.300.000 dolara. Na trećoj poziciji nalaze se čak trojica igrača, među kojima je i doskorašnji košarkaš Partizan Mozzart Beta, Šejk Milton. On će zaraditi 1.000.000 dolara, isto koliko i Dejvid Rodi i Devonte Kejkok.
Juval Zusman zaradiće 850.000 dolara, dok će još dvojica igrača koja su tokom karijere nosila dres beogradskih crno-belih, Džejlen Smit i Dušan Miletić, inkasirati 750.000, odnosno 650.000 dolara.
Preostale cifre su znatno manje. Ejtan Burg zaradiće 350.000 dolara, dok će Nimrod Levi i Roj Huber dobiti po 300.000. Najmanju platu u timu Saše Obradovića imaće Gabi Čačašvili, koji će u narednoj sezoni zaraditi 180.000 dolara.
Hapoel će utakmice Evrokupa kao domaćin igrati u Beogradu, a rivali u A grupi biće mu Le Man, Burgos, Cedevita Olimpija, Dertona, Aris, Rostok i Riga.